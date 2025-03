Pro-players ganham mais que cirurgiões e cantores famosos, diz pesquisa

Com o crescimento dos e-sports no Brasil e no mundo, os jogadores profissionais que mais se destacaram no ramo conseguiram acumular uma fortuna de seis dígitos ou mais, estima-se que este é um marco alcançado por médicos cirurgiões e patamar maior do que cantores em ascensão, como J. Eskine e Mc Tuto que tiveram músicas viralizadas pelas redes sociais.



Um levantamento da empresa de inteligência Brasil Apostas mostra que entre os profissionais de e-sports mais conhecidos como FalleN, Coldzera, Fer e Taco a fortuna acumulada já passa dos sete dígitos, ou seja, o primeiro milhão. Eles ganham dinheiro tanto pela base de fãs – que em alguns casos já furou a bolha do Brasil e expandiu para o cenário internacional – participando de torneios milionários e sendo patrocinados por grandes marcas.



As competições que estes atletas digitais participam são de alto nível em jogos como Counter-Strike: Global Offensive, conhecido como CS, Dota 2, LOL, Valorant e Free Fire. Números esses, principalmente com a fortuna próxima de sete dígitos, que alcança a de outras profissões como médicos cirurgiões.



A receita de médicos e cirurgiões, especialmente nas especialidades mais lucrativas, como cirurgia plástica, ortopedia e neurocirurgia, pode chegar a um milhão de dólares. Segundo os relatórios anuais de salário e ganhos em diferentes especialidades médicas, feito pelo Medscape, cirurgiões de alta especialização podem alcançar facilmente salários anuais elevados, que somados ao valor de sua prática privada podem ultrapassar 1 milhão de dólares ao longo de sua carreira.

Já nos e-sports, há provas de que alcançar o primeiro milhão de dólares pode acontecer, não uma, nem duas, mas até quatro vezes. No levantamento da Brasil Apostas, atualmente, o jogador mais bem pago do meio, é o FalleN, codinome de Gabriel Toledo, que começou sua carreira em 2005, sendo um pioneiro como jogador profissional. Ele tem um total de ganhos ao longo da vida de $1.253.665,79, sem contar com os ganhos da base de fãs que chegam a $3.840.015,00. Marcelo David, conhecido na internet como Coldzera, considerado um dos melhores jogadores de CS da história, tem $1.063.867,75 de fortuna acumulada. Já o Fer ou Fernando Alvarenga, um jogador agressivo e talentoso que fez parte da formação vitoriosa ao lado de FalleN e Coldzera, acumulou $1.078.891,52 e o Taco, apelido de Epitácio de Melo, famoso por sua versatilidade e papel de suporte nas equipes, têm acumulado $1.096.161,48.



E quando fazemos um outro recorte de comparação, agora no caso com cantores que viralizaram com músicas nas redes que chegaram a obter mais de 318 milhões de visualizações em poucos meses, a fortuna dos gamers ainda assim se sobressai exponencialmente.

Um exemplo é o cantor que mais bombou no Carnaval 2025, J. Eskine, que lançou três hits que foram os tops das paradas em aplicativos de música: “Mãe Solteira”, “Resenha do Arrocha” e “Resenha do Ex-Love”. Ao analisar o sucesso das músicas, as colaborações e a visibilidade crescente no mercado musical, estima-se que a fortuna do cantor, que viralizou nacionalmente há cerca de cinco meses, seja em torno de R$ 500.000 a R$ 1.000.000.



Outros cantores em ascensão que também ultrapassaram a marca do milhão recentemente, foram Mc Tuto, cantor de funk que cantou a música “Barbie” e participou do “The Box Medley Funk 2”. Estima-se que a fortuna do cantor, baseada na mesma análise, é entre R$ 1.800.000 e R$ 2.700.000.

Top 10 Jogadores mais bem pagos:

FalleN, coldzera e fer encabeçam o top 3 da lista de maior receita com o meio dos pro-players brasileiros. (foto: Divulgação/Brasil Apostas)





Cena Brasileira

No início dos anos 2000, o Brasil já começava a ter uma cena competitiva no mundo dos games com o Counter-Strike e o Warcraft III que eram os destaques em torneios locais, mas o cenário competitivo ainda era amador, com poucos prêmios em dinheiro e sem uma estrutura sólida de organização.

No começo da década de 2010, o cenário dos e-sports no Brasil se fortaleceu com o aumento do público e a criação de torneios maiores e mais organizados. O surgimento de plataformas como Twitch e YouTube Gaming também ajudou a criar uma cultura de streaming, onde os gamers começaram a monetizar sua habilidade de jogar ao vivo e interagir com as audiências. A profissionalização foi consolidada com o aumento de patrocínios e o fortalecimento das organizações de e-sports no Brasil. Grandes empresas começaram a perceber o potencial de lucratividade no setor e começaram a investir em equipes, ligas e eventos.

Torneios como o CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends), Gamers Club (plataforma de torneios online), e outras competições começaram a oferecer prêmios em dinheiro elevados, com algumas competições internacionais oferecendo valores milionários.



A partir de 2020, os gamers profissionais brasileiros começaram a receber ainda mais reconhecimento internacional, com destaque para equipes brasileiras conquistando vitórias em grandes competições globais, como o CBLOL e o Rainbow Six Siege. Empresas brasileiras e internacionais começaram a perceber a viabilidade econômica de e-sports, com investimentos em eventos e times. As grandes marcas começaram a se associar ao universo gamer e investir no patrocínio de equipes e torneios de e-sports.

Twitch, YouTube Gaming, e Facebook Gaming desempenharam um papel fundamental na monetização e na construção de uma carreira sustentável para jogadores profissionais, permitindo que gamers se tornassem influenciadores e gerassem receitas adicionais com conteúdo.