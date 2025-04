Professor e escritor Roberto dos Santos lança livro de poesia nesta quinta

Formado em Sociologia pela UnB e professor do IFB, Roberto dos Sant lança seu segundo livro, Homus Liricus, publicado pela Editora Trevo. A coletânea de poemas propõe uma reflexão sobre a finitude da existência e a incessante busca pela paz de espírito. O lançamento, com direito a sessão de autógrafos, será no Baôbar, nesta quinta-feira (10/4), a partir das 19h.

Embora marcados por um tom melancólico, os poemas de Roberto não se rendem à tristeza e exploram o estado contemplativo da vida ao evidenciar a beleza que pode emergir da aceitação e da reflexão sobre a existência. Com uma linguagem rica e sensível, o autor convida o leitor à introspecção, revelando as sutilezas dos sentimentos humanos e a dualidade entre a efemeridade da vida e a busca por serenidade. As texturas e camadas presentes nas palavras de Santos transitam por sentimentos conflitantes — ora provocam uma risada, ora conduzem à introspecção.

Em Homus Liricus, a poesia torna-se um instrumento de autoconhecimento e valorização dos momentos de reflexão, demonstrando que, mesmo diante da inevitabilidade do tempo, é possível encontrar significado e beleza nas pequenas experiências do cotidiano. A obra se apresenta como uma leitura indispensável para quem deseja compreender as complexas relações entre emoção, existência e a constante transformação da vida.

A melancolia presente na obra pode parecer acentuada por conta dos trechos escolhidos para a quarta capa. No entanto, misturado a esse tom melancólico, há também humor e acidez. “Considero um pouco difícil falar das características do que eu escrevo. É claro que há poemas com significação mais fechada. Mas nunca é uma melancolia que se propõe a se sobrepor às outras características”, afirma o escritor. Ele completa: “Diria que a melancolia na poesia de Homus Liricus está mais para uma pimenta — colocada de forma a não apagar o sabor dos outros ingredientes”.

A empreitada no universo literário envolve diversos desafios, desde a inspiração e continuidade até, enfim, a publicação. Ao Correio, o poeta revela: “As dificuldades começam já no investimento necessário para publicar. Ter acesso a informações que ajudem a cometer menos erros é essencial. E aqui, o papel dos editores é fundamental. Parafraseando quatro jovens de Liverpool(referindo-se aos Beatles), uma pequena ajuda dos amigos também é valiosa — tanto os que apostam na sua obra quanto os que já escrevem e compartilham suas experiências ”.

Serviço

Lançamento do livro Homus Liricus. Quinta-feira (10/4), a partir das 19h, no Baôbar (SHCN CLN 411 BL B)