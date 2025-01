Patti Smith desmaia em show em São Paulo

A cantora norte-americana Patti Smith, 78 anos, desmaiou durante apresentação no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, na quarta-feira (29/1). Ela foi socorrida e deixou o palco em uma cadeira de rodas. A artista estava com "forte enxaqueca nos últimos dias e sentiu tonturas no palco".

Após receber atendimento, Patti voltou para o palco e informou ao público que o médico recomendou o encerramento da apresentação. No entanto, ela ainda cantou mais duas músicas: Because the night e Wings.

Veja o vídeo:

um dos momentos mais mais mais especiais da minha vida foi ver a patti smith cantando because the night firme e forte depois de desmaiar no palco ???????????? maior artista do mundo pic.twitter.com/5u9KFqjKTp — ? bela ? (@belamuzy) January 30, 2025

Patti se apresentava ao lado dos músicos do Soundwalk Collective. O grupo musical informou que o show desta quinta-feira (30/1) está mantido.

"Ela agora está sendo cuidada pelos melhores médicos da maneira mais amorosa e estará de volta ao palco amanhã à noite. Patti diz que está tremendamente grata por sua paciência, pede perdão e envia lembranças a todos que compareceram", disse o grupo.



O Teatro Cultura Artística agradeceu à Patti Smith e ao Soundwalk Collective "pelo cuidado com o público, e a todos pelo suporte dado durante o ocorrido".