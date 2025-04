Cinebiografia de Ney Matogrosso, 'Homem com H' ganha novo trailer

Um dos filmes nacionais mais aguardados do ano, a cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H, ganhou um novo trailer. Escrito e dirigido por Esmir Filho, o longa acompanha a trajetória de Ney de Souza Pereira, desde sua infância, até a transformação no fenômeno Ney Matogrosso. Com Jesuíta Barbosa como uma das vozes brasileiras mais memoráveis, o filme estreia dia 1° de maio nos cinemas.

Com distribuição da Paris Filmes, a história inicia com Ney morando com os pais e irmãos na pequena cidade de Bela Vista (MS). Até que os embates com o pai (Rômulo Braga), que insistia que o menino “virasse homem”, levaram Ney a se afastar da família. Depois, em São Paulo, estreou como vocalista dos Secos e Molhados, ao lado de João Ricardo (Mauro Soares) e Gerson Conrad (Jeff Lyrio), dando início às performances icônicas de uma carreira marcante.

O filme também mostra as paixões do artista, como Cazuza (Jullio Reis) e Marco de Maria (Bruno Montaleone), companheiro de Ney por 13 anos. O elenco ainda tem Hermila Guedes, Carol Abras e Lara Tremoroux, em uma narrativa embalada por sucessos do cantor como Rosa de Hiroshima, Sangue Latino, O Vira e Homem com H.

