Morre Nicky Katt, ator de 'Jovens, Loucos e Rebeldes', aos 54 anos

Nicky Katt em cena do filme 'Jovens, loucos e rebeldes' - (crédito: Universal Pictures/Reprodução)

Nicky Katt, ator conhecido principalmente por seu papel no filme Jovens, Loucos e Rebeldes (1993) morreu na última terça-feira, 8, aos 54 anos. A morte foi divulgada somente neste sábado, 12, pela imprensa dos Estados Unidos. Segundo a revista Variety, a confirmação foi feita pelo seu advogado, John Sloss.

O ator morreu na cidade de Burbank, nos Estados Unidos, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Ele fez diversos papéis em filmes de diretores como Richard Linklater, Steven Soderbergh e Christopher Nolan.

Seu principal momento talvez tenha sido no filme Jovens, Loucos e Rebeldes, que ficou marcado por contar com uma série de atores que se tornariam estrelas no elenco, como Matthew McConaughey, Ben Affleck, Renée Zellweger e Milla Jovovich.

O ator também esteve presente no elenco de longas como Escola do Rock (2003), Sin City (2005) e O Babá(ca) (2011).