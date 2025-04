Leci Brandão é retirada de palco após passar mal durante show em festival

Um show da cantora de samba Leci Brandão em um festival em São Paulo, ocorrido durante a tarde deste sábado (12/4), foi interrompido após a artista passar mal e precisar ser retirada do palco. Em comunicado oficial publicado no Instagram, a equipe de Leci informa que o mal súbito ocorreu devido a “pico de pressão” e que a sambista deve ter alta, ainda durante esta noite, do hospital em que realizou exames, na capital paulista.

“Na tarde de hoje, durante a apresentação no Festival Isso é Samba, no parque Villa-Lobos, Leci Brandão teve um pico de pressão e um consequente mal súbito”, informa na nota. “Foi retirada do palco por sua produção, conduzida à ambulância UTI de remoção do evento, e transferida para o Hospital Samaritano Paulista.”

Registros publicados mais cedo nas redes sociais mostram trecho da apresentação da artista em palco em espaço aberto, sob sol.