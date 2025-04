Cantoria, beijo e homenagem: tudo sobre a viagem de Katy Perry ao espaço

Na manhã desta segunda-feira (14/4), Katy Perry embarcou em uma missão da Blue Origin — empresa de foguetes de Jeff Bezos, fundador da Amazon — para o espaço. Com tripulação 100% feminina, a cantora permaneceu por 11 minutos fora da terra, quando cruzou a Linha de Kárman, a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior que fica a uma altitude de 100 km acima do nível do mar.

A primeira diva pop a ir para o espaço viralizou no X (antigo Twitter), acumulando mais de 100 mil tweets somente no Brasil. “Acreditar nos seus sonhos e dizer isso realmente os torna realidade”, afirmou Katy em vídeo publicado nas redes sociais. No espaço, a cantora performou What a Wonderful World, de Louis Armstrong.

Leia também: Katy Perry trará turnê ao Brasil com shows em três cidades

Na transmissão oficial do voo, Katy explicou o porquê escolheu a canção de Armstrong: "Eu já cantei essa música no passado, e não tinha ideia de que a cantaria no espaço. Mas não é sobre mim, não é sobre cantar minhas músicas. É sobre o coletivo, sobre nós, sobre abrir espaço para mulheres no futuro. É sobre pertencer. É sobre esse mundo maravilhoso que a gente vê, e aprecia. É tudo pelo benefício da Terra."

Katy viajou em uma cápsula no formato de uma pena, que descreveu como um “chamado pessoal” devido ao apelido dado pela mãe: "Feather" ("pena" em inglês). Foi a primeira vez que um grupo composto totalmente por mulheres foi ao espaço desde 1963. Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Kerianne Flynn e Gayle Kin acompanharam a cantora na missão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O lançamento do foguete contou com a presença de Jeff Bezos e outras celebridades, como Oprah Winfrey e as Kardashians. Após o pouso, Bezos recebeu a noiva, Lauren Sánchez, com um beijo.

“Nunca senti tanto amor quanto hoje. Sinto que a mensagem que tenho é: ‘Você nunca sabe a quantidade de amor que tem dentro de si até o dia em que se lança'”, declarou. Quando a nave pousou, Katy beijou o chão emocionada.

Cinco mulheres, incluindo a Katy Perry, pagaram cerca de R$ 150 milhões para passear no espaço por 10 minutos. Mas tem pobre com dó de taxar milionários. pic.twitter.com/9zQ4pJElsY — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) April 14, 2025

"katy perry going to space!!"

The actual trip: pic.twitter.com/JK4mOyuiKY April 14, 2025

first video of katy perry floating in space pic.twitter.com/zqytfDvS99 — 2000s (@PopCulture2000s) April 14, 2025

QUEEN! Katy Perry de volta a terra depois de viajar por 11 minutos no espaço. pic.twitter.com/NlQzSlPZV4 April 14, 2025