Noite especial no IHG-DF celebra 65 anos de Brasília com música e cinema

Coral do IHG se apresenta no evento que celebra os 65 anos de Brasília. - (crédito: Divulgação)

Em comemoração aos 65 anos da capital federal, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG-DF) realiza hoje (14/4) uma noite cultural gratuita a partir das 19h.

A programação começa com a estreia oficial do Coral do IHG-DF, grupo formado recentemente e composto por integrantes da comunidade brasiliense. Sob a regência do maestro Luiz Felipe Lima acompanhados pelo pianista e arranjador Tito Pacheco. O coral apresentará um repertório eclético que vai da música popular brasileira, passa pelo folclore e chega às trilhas de cinema internacional.

Antes da apresentação do coral, o pianista Tito Pacheco interpreta a peça Prelúdio das Bachianas brasileiras nº 4, de Heitor Villa-Lobos, num momento de abertura marcado pela beleza e riqueza harmônica da música erudita brasileira.

A noite termina com a exibição do curta-metragem O sinal da cruz, dirigido pelo cineasta e professor Pedro Jorge de Castro, que também é membro do Instituto. O filme faz parte da série Brasília, a Última Utopia e costura, com imagens simbólicas e áudios históricos, uma narrativa que conecta a construção da capital aos diversos ciclos da história do país. Um dos destaques do curta é o emocionante registro do último discurso de JK no Senado, momentos antes da cassação de seus direitos políticos.

O evento é aberto ao público e promete ser um momento de encontro entre memória, arte e cidadania — uma verdadeira homenagem à cidade que nasceu do sonho e da utopia de um Brasil moderno e inclusivo.

Serviço:

Comemoração dos 65 anos de Brasília no IHG-DF

Hoje, 14 de abril, às 19h, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (703/903 sul). Entrada gratuita.