Baixista Oswald Amorim comemora 40 anos de música com show no CTJ Hall

O baixista Oswaldo Amorim comemora, nesta sexta-feira (11/4), o 40 anos como músico profissional com uma apresentação no CTJ Hall, na Casa Thomas Jefferson. A apresentação começa às 20h, tem entrada franca e contará com as participações de Kadu Araújo (guitarra e violão), Misael Silvestre (piano/teclado), Pedro Almeida (bateria) e Pablo Fagundes (gaita), além, claro, de Oswaldo Amorim (contrabaixo acústico/elétrico e vocais).

Ao chegar aos 40 anos de carreira, Oswaldo Amorim conta que o primeiro incentivo para a música veio ainda na infância, quando aos, 5 anos, ganhou uma maleta de plástico azul que se separava em dois lados e virava um toca discos com a caixa de som. A peça vinha acompanhada por discos de histórias infantis. “Passei minha vida colecionando discos e admirando não somente a música, mas toda arte contida nesse objeto que sempre me fascinou”, conta.

Oswaldo fez mestrado em Jazz performance na Manhattan School of Music. Em Brasília, se graduou na Universidade de Brasília (UnB) e fez especialização em contrabaixo na Escola de Música de Brasília (EMB). Atua como músico profissional desde 1990 e tem gravações com nomes como Toninho Ferragutti, Marcio Montarroyos e Roberto Menescal.

Serviço

Show Trajetória Musical - 40 anos de música de Oswaldo Amorim

Nesta sexta-feira (11/4), às 20h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson da 706/906 Sul). Entrada franca. Classificação indicativa livre.

