Trânsito tem alterações e transporte é ampliado para a festa dos 64 anos

Estrutura do show do Alok para o aniversário de 64 anos de Brasília. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As comemorações dos 64 anos de Brasília estão a todo vapor. A festa está recheada de atrações que vão desde apresentações musicais e artísticas por todo o Distrito Federal, com destaque para o show do DJ Alok na Esplanada dos Ministérios, até a Maratona Brasília 2024, neste fim de semana (20 e 21 /4), a partir das 6h, com largada na Praça da Cidadania, ao lado do Teatro Nacional.

Exposições artísticas, programação infantil, circo, evento de ciclismo e muito mais fazem parte da programação. Na Esplanada dos Ministérios, na Torre de TV e na Torre Digital, a Caesb estará com ilhas de hidratação, para distribuição de água aos participantes.



Trânsito



Devido à Maratona Brasília 2024, o Detran-DF fará alterações no trânsito das 5h às 9h30, neste sábado (20/4) e domingo (21/4), para garantir a segurança dos atletas. O percurso vai passar pelas vias N1, DF-004, JK-DF-025 e Palácio Presidencial. A concentração dos atletas será na N1, local de partida e chegada da corrida. Todos os acessos para a maratona serão fechados. Só será permitida a entrada de participantes e de organizadores do evento.



Em função da programação na Torre de TV, o Detran-DF fará ações de policiamento, fiscalização e controle de tráfego nos arredores do local, das 14h às 23h de hoje e das 16h às 23h de amanhã. Os agentes ficarão em quatro pontos de controle de trânsito: ligação da W5 Norte para a via N1, altura do B Hotel; via S1, altura do Meliá; alça de acesso da W3 para a via N1, altura da Fonte da Torre de TV; e na ligação da via S1 para a via W3, altura da fonte da Torre de TV.



17/04/2024 Credito: Minervino Junior /CB/DA.Press. Cidades. Especial Aniversário de Brasilia 64 anos. Preparação da festa do aniversario de brasilia -Palco do show e entrevista com Alok. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Estacionamento

O Detran sugere que as pessoas que pretendem ir à Torre de TV estacionem os veículos no Parque da Cidade, Setor de Rádio e TV Norte e Sul e Setor Hoteleiro Norte e Sul.



Para ajudar na mobilidade, aqueles que vão usar transporte por aplicativo (Stip) ou táxi terão áreas para embarque e desembarque. Neste sábado (20/4) e domingo (21/4), haverá duas paradas na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto (eixo L), uma na alça leste (retorno da S1 para a N1, após a rodoviária), duas na via S2 (anexos sul) e uma na N2 (anexos norte). A Secretaria de Transporte e Mobilidade alerta os passageiros a ficarem atentos e embarcarem somente em carros cujas corridas sejam solicitadas pelos aplicativos.



Policiamento



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), haverá esquemas especiais para manter o público seguro durante os shows, especialmente, na Esplanada dos Ministérios, local com maior expectativa de público. Os policiais estarão próximos ao Buraco do Tatu e às escadarias dos anexos. Não será permitida a entrada na área da Esplanada com objetos perfurocortantes. Haverá busca pelos materiais proibidos próximos à estação do Metrô, na Rodoviária. A Polícia Militar (PMDF) realizará monitoramentos a pé e por meio de drones e câmeras.



Transporte



A Secretaria de Transporte Público e Mobilidade (Semob) vai reforçar as linhas de ônibus, com atenção especial para a dispersão do público que vai participar dos eventos deste fim de semana. Na atração desta noite — Alok) —, por exemplo, são esperados 500 mil espectadores. Por isso, haverá um incremento de 160 ônibus, além da programação normal de viagens.



O Metrô-DF fará alterações para ajudar no deslocamento do público. Neste sábado (20/4), funciona até às 3h, para embarque e desembarque em todas as estações. Das 23h30 às 3h só serão permitidos embarques na Estação Central e desembarques em todas as outras. Neste domingo (21/4), das 9h às 20h30, todos os pontos estarão abertos para embarque e desembarque de passageiros. Das 20h30 às 22h30, apenas embarques na Estação Central serão aceitos, mas o desembarque pode ser feito em todas as estações.



Cidadania

O Plano Piloto recebe neste sábado (20/4), como parte das comemorações de aniversário da cidade, o programa GDF Mais Perto do Cidadão, iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Das 10h às 17h, a estrutura estará ao lado do Museu Nacional da República, próxima à Rodoviária, oferecendo serviços gratuitos, como atendimentos do Na Hora, testagem rápida e hidratação intravenosa para pessoas com suspeita de dengue. Além disso, os frequentadores terão atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças.

Sucesso em 2023, a Maratona Brasília, do Correio, vem com desafio duplo, amanhã e domingo (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Confira o que não pode ser levado para a Esplanada

Fogos de artifício e similares



Armas de fogo



Latas, copos, garrafas, coolers e isopor



Apontador a laser ou similares



Artefatos explosivos



Sprays e aerossóis



Animais em geral, exceto de cães-guia

Bolsas e mochilas com mais de 100cm na soma das dimensões dos três lados — alturae largura, exceto as de proteção facial



Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes



Malas, pastas, caixas e similares



Churrasqueira de qualquer tamanho



Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo



Drones não autorizados



Armas brancas ou qualquer outro objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, tais como tesoura, martelo, flecha, taco, tacape e brocha etc



Garrafas de vidro e latas



Armas de brinquedo — réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

Principais eventos

Esplanada dos Ministérios



Sábado



Show Alok — 21h30, Palco Pirâmide



Domingo



DJs de músicas infantis — 14h, Palco Brasil



Luccas Neto — 16h, Palco Brasil



Bloco Eduardo e Mônica — 17h30, Palco Brasil



DJs locais — 18h, Palco Brasil



Apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro — 18h30, Palco Brasília



Apresentação do Coletivo Criolina — 19h30, Palco Pirâmide



Durante todo o fim de semana



Galpões de exposições, salão da agricultura familiar e outros — 10h às 18h, em frente à Biblioteca Nacional



Arena Hip Hop — batalha de rima, shows, oficinas e apresentações de break — A partir das 10h, ao lado da Biblioteca Nacional



Fliperama — Ao lado da Biblioteca Nacional, o dia inteiro

Torre Digital

Sábado

Brasília Bike Camp 2024 — 8h às 22h



Show com a Banda Ale — 21h



Domingo



Brasília Bike Camp 2024 — 6h às 18h



Show com Jorge Aragão —18h

Torre de TV



Sábado



Shows de bandas brasilienses — 15h



Show com Adriana Samartini — 17h30



Show com a banda Di Propósito — 19h



Domingo

Show com Xand Avião —19h30

Veja a programação completa clicando aqui.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso