'Copan' e 'Escrevendo Hawa' são os vencedores do É Tudo Verdade 2025

O É Tudo Verdade, maior festival de documentários da América Latina, anunciou, neste sábado (12/4), os vencedores da edição que celebra seus 30 anos.

Na edição comemorativa, os filmes Copan, de Carine Wallauer, e Escrevendo Hawa, de Najiba Noori, conquistaram os prêmios principais nas competições brasileira e internacional de longas e médias-metragens, respectivamente.

Produzido no Brasil, Copan foi reconhecido pelo júri pela forma como mistura rigor estético e abordagem sensível para retratar os contrastes sociais contemporâneos a partir do emblemático edifício paulistano. A obra recebeu o Troféu É Tudo Verdade e o prêmio de R$20 mil.

Na mostra internacional, Escrevendo Hawa — coprodução entre França, Países Baixos, Catar e Afeganistão — se destacou ao apresentar uma narrativa pessoal e poderosa sobre a busca por liberdade feminina em meio ao contexto opressor do Afeganistão. O longa dirigido por Najiba Noori recebeu R$12 mil e também o Troféu É Tudo Verdade.

Raros são os filmes que retratam a trajetória de um país através do afeto e da empatia que moldam uma família inserida em uma cultura patriarcal — mas que vai além dessas limitações. A diretora expõe a notável jornada de sua mãe em busca de autonomia no Afeganistão, onde vitórias assim quase nunca recebem reconhecimento”, afirmou o júri ao justificar a decisão.

Entre os curtas-metragens, os vencedores foram Sukande Kasáká – Terra Doente, de Kamikia Kisedje e Fred Rahal, na mostra brasileira, e Eu sou a pessoa mais magra que você já viu, de Eisha Marjara, na mostra internacional.

As produções premiadas garantem qualificação automática para inscrição nas categorias de documentário do Oscar. A 30ª edição exibiu 86 títulos de 30 países e homenageou figuras históricas do gênero documental.

A próxima edição do festival já tem data marcada: de 9 a 19 de abril de 2026.