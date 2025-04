O comeback solo do Jin, do BTS, ainda em 2025 - (crédito: TMJBrazil)

Após marcar seu retorno triunfante à cena musical com o álbum Happy, em novembro de 2024, Jin, integrante do BTS, já tem novos planos em andamento. A BIG HIT MUSIC confirmou oficialmente que o cantor está preparando o lançamento de um novo projeto solo, com previsão de estreia para maio de 2025.

De acordo com a gravadora, ainda não foram divulgadas muitas informações sobre o disco, mas o público pode esperar novidades em breve. “Mais detalhes vão ser divulgados em breve”, informou um porta-voz da empresa, alimentando a expectativa dos fãs.

Happy, primeiro trabalho solo de Jin após seu desligamento do serviço militar obrigatório, marcou uma nova fase na carreira do artista. Ele foi o primeiro membro do BTS a concluir o período no exército, sendo liberado em 12 de junho de 2024. J-Hope veio logo em seguida, finalizando suas obrigações militares em outubro do mesmo ano.

BTS conquista o Brasil com oito certificações musicais

Apesar do atual período de pausa para cumprimento do serviço militar obrigatório de seus integrantes, o BTS segue mais presente do que nunca no coração dos fãs brasileiros. Prova disso são as certificações oficiais que reconhecem o alto consumo de suas músicas no país.

De acordo com dados da Pró-Música Brasil, oito faixas do grupo de K-Pop já conquistaram certificados de ouro, platina ou diamante, números que consolidam ainda mais a presença do septeto no cenário musical nacional.

A certificação no Brasil considera um sistema de consumo multimétrico que reúne vendas físicas, downloads e streamings (tanto de áudio quanto de vídeo). No caso de singles internacionais, 20 mil cópias equivalem ao certificado de ouro, 40 mil ao de platina e 160 mil à cobiçada certificação de diamante.

E foi exatamente essa última que “My Universe”, colaboração entre BTS e Coldplay, alcançou no Brasil. Lançada em 2021, a faixa uniu dois fenômenos globais e conquistou os fãs brasileiros com sua mensagem de união e esperança.

Além de “My Universe”, o repertório certificado no Brasil chama a atenção por um detalhe curioso: a maioria das faixas reconhecidas oficialmente é composta por músicas do BTS em japonês. Entre elas estão “Film out”, “Lights”, “Stay Gold” e “Your Eyes Tell” — todas com certificação de platina, com mais de 40 mil unidades cada. Já “Airplane pt.2”, “Don’t Leave Me” e “Let Go” receberam certificados de ouro.

As faixas citadas integram o trabalho do grupo em japonês distribuído pela Universal Music, o que sugere uma gestão diferenciada no processo de certificação e distribuição no Brasil.

Por outro lado, sucessos massivos como “Dynamite”, “DNA”, “Butter” e “Boy With Luv”, todos lançados em coreano sob o selo da Big Hit, ainda não aparecem no site oficial da Pró-Música com selos de certificação — o que pode estar relacionado à forma como os dados de consumo são enviados ou auditados pela gravadora.