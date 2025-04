Cia Lumiato apresenta '2 mundos' em teatros do Gama e de Ceilândia

O espetáculo 2 mundos será apresentado nesta sexta-feira (25/4) e no sábado (26/4), no Teatro do Sesc do Gama, e nos dias 9 e 10 de maio no Sesc da Ceilândia. Apresentada pela Companhia Lumiato, a peça mostra como se deu o processo de colonização das Américas e como isso reverbera nos dias de hoje. São duas apresentações para os alunos do SESC e para o público geral.

Leia também: A música de Lexa em homenagem à filha falecida

A peça foi idealizada pela atriz Soledad Garcia e é apresentada junto a Thiago Bresani. O espetáculo propõe uma experiência sensorial e imersiva ao misturar sombras, sons e imagens para contar a história. Nesta, a companhia se aprofunda na linguagem de sombras contemporânea com estética do cubismo para complementar a narrativa das imagens, que contam a história sem o uso da palavra.

Leia também: Gilberto Gil vai receber título de doutor honoris causa pela UFRGS

O encontro de duas culturas diferentes revela os sentimentos e motivações mais profundos da humanidade. Para Thiago, o roteiro explora a tensão histórica, cultural e universal do conflito dramatúrgico “para revelar o quanto se pode ir fundo quando se deseja o poder, a riqueza, o sucesso e a prosperidade a qualquer preço. Cada lado possui os seus motivos, suas crenças e ninguém sairá ileso no final da história”.

A companhia Lumiato também fará oficinas de teatro de sombra em Ceilândia e no Gama.

Serviço

2 mundos

Da Companhia Lumiato. Sexta-feira (25/4), Às 10h e às 15h, e sábado, às 18h, no Sesc do Gama. Entrada gratuita