Documentário sobre Vinicius Jr. ganha trailer inédito e data de estreia

Diller Abreu*—O documentário Baila, Vini, sobre Vinicius Jr., tem data de estreia anunciada para 15 de maio e ganhou trailer oficial nesta terça-feira (22/4). Com bastidores, depoimentos de ídolos do futebol e familiares, a produção abordará a luta de Vini como voz ativa contra o racismo no ano das maiores conquistas e desafios da carreira.

O filme se passa em eventos de 2024, mas também mostra pontos-chave da vida do jogador, como a estreia profissional pelo Flamengo, a convocação para a seleção brasileira, a vida pessoal do atleta e muito mais. O documentário esportivo é dirigido por Andrucha Waddington e produzido pela Conspiração.



Em 2024, o jogador passou por lesões, enfrentou polêmicas e ganhou títulos. Vini bailou e tirou o grito da garganta ao conquistar a UEFA Champions League pelo Real Madrid em meio a ofensas e discriminações. Além disso, o craque foi eleito melhor jogador do mundo pela FIFA no prêmio The Best, honraria que o Brasil não ganhava há 17 anos.



Os fãs ganharam um aperitivo do que podem esperar no documentário com o trailer oficial divulgado pela Netflix. Em trechos de adversidades emocionantes e intensas, é possível ver na prévia depoimentos de grandes nomes do esporte, como Neymar, o técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti, Benzema, Rodrygo e Ronaldo. Além disso, há trechos sobra a relação com familiares e amigos, que mostraram as reações aos momentos mais tensos do último ano.



