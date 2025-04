5 livros sobre a cultura indígena para ler com as crianças

Aumentar repertório, aprender sobre a sociedade e criar conexão com os filhos são alguns dos objetivos da leitura com as crianças. E quando os assuntos tratam de temas que são distantes do cotidiano das crianças pode ajudar a criar empatia e respeito com a diversidade.

No dia do livro, e mês que marca a luta dos povos indígenas, o Correio preparou uma — pequena — lista de livros que podem ajudar as crianças a conhecerem mais sobre a cultura dos povos originários.

A orientadora educacional da Educação Infantil do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília, professora Dayana Garcia destaca que as vivências na primeira infância geram um impacto profundo na formação de valores e na forma como as crianças enxergam o mundo ao redor. "Ao apresentar histórias e personagens indígenas desde cedo, as famílias ajudam a ampliar o repertório cultural dos pequenos e a construir uma base de respeito às diferenças. Mesmo que a criança não tenha contato direto com povos indígenas, esses livros trazem outras formas de ser, viver e pensar que enriquecem o olhar e alimentam a empatia. Quanto mais cedo esse contato acontece, maior a chance de formarmos crianças curiosas, respeitosas e abertas à diversidade que compõe o nosso país", reflete a professora.

Confira algunas sugestões do Correio para ensinar e conduzir as crianças por um caminho de respeito à diversidade.

Tuiupé e o Maracá mágico, de Auritha Tabajara e Paola Tôrres

Tuiupé e o maracá mágico conta a história de uma menina sapeca que vive com a família em uma aldeia tranquila. Ela herda um maracá mágico que a conduz pelas intempéries e a ajuda reverenciar a ancestralidade da família. O livro, escrito em versos, faz parte da coleção Canoa, da editora Companhia das Letrinhas, é indicado para crianças a partir dos 6 anos. Mas há quem com a metade dessa idade já seja completamente apaixonada pelo conto da Tuiupé, a menina destemida que habita em uma época onde os povos originários viviam livremente.









Curumins Arteiros, de Melissa Xakirabá

O livro conta a sobre a rotina de crianças que moram na aldeia e enfrentam desafios próprios da infância diante das particularidades da sociedade que vivem. Entre as adversidades, eles precisam vencer um rito de passagem na mata. " A presença de seres encantados fortalece os laços entre eles enquanto elementos que fazem parte da Natureza", informa a sinopse do livro. A obra foi lançada no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, no começo do mês de abril.

Livro Curumins Arteiros (foto: Divulgação)

Aldeias, palavras e mundos indígenas, de Valeria Macedo

Aldeias, palavras e mundos indígenas é um interessante livro que serve como glossário para entender dinâmicas de distintos povos. Segundo a Funai, o Brasil tem cerca de 300 povos indígenas e cada um têm tradições e costumes distintos. O livro de Valeria Macedo explica como vivem os Yanomami, os Krahô, Kuikuro e os Guarani Mbya.

Aldeias, palavras e mundos indígenas (foto: Divulgação)

Tulu, de Donaldo Buchweitz

O livro Tulu conta a história de um menino indígena que vive entre a mata e a monocultura. Ainda criança, percebe que a proteção ambiental e as queimadas não são problemas da fauna e da flora, mas sim, de toda sociedade. O obra acompanha duas músicas que podem ser ouvidas através de um QR Code.

Menina Mandioca, de Rita Carelli

O livro 'menina mandioca' nasce a partir da vivência da autora em terras indígenas durante a infância e reflete o desejo de integração profunda com a natureza e com a ancestralidade. O ponto de partida é o mito indígena sobre a origem da mandioca, alimento largamente utilizado pelos povos tradicionais.