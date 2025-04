Horário e onde assistir: tudo sobre o show de Lady Gaga no Rio

O Gagacabana está prestes a começar. Com público estimado de 1,5 milhão de pessoas, o show da cantora Lady Gaga está confirmado no sábado (3/5). A data emenda com o próximo feriadão do ano, o Dia do Trabalhador, em 1º de maio.

Saiba onde assistir à transmissão do show.

Para quem não vai estar em Copacabana, a transmissão do show fica a cargo da Globo.

Fãs podem assistir à apresentação na televisão aberta, na TV Globo, e por assinatura, no Multishow. Na internet, os expectadores podem conferir o show pelo streaming Globoplay. A apresentação fica por conta de Kenya Sade e Ana Clara.

A empresa também foi responsável pela transmissão do show da cantora Madonna, em maio de 2024.

O show começa as 21h com duração prevista até as 23h30.

Expetativa

No Rio de Janeiro, os preparativos já começaram para quem vai acompanhar o momento histórico de perto. O MetrôRio anunciou que as estações de Copacabana vão funcionar 24h no dia do show.

Falta TÃO pouco para estarmos Todo Mundo no Rio vivendo a melhor semana das nossas vidas ????



Só vem, @ladygaga! pic.twitter.com/rFPlbzqq2s — RDT Lady Gaga (@RDTLadyGaga) April 19, 2025

O palco está montado nas areias de Copacabana para receber a diva pop, que vai cantar para mais de um milhão de pessoas, e tem 1.260 m², maior do que o que recebeu a cantora Madonna, de 812m².

A projeção feita pela Prefeitura do Rio é de que o espetáculo vai movimentar a economia do município em R$ 600 milhões.