Trailer surpresa de Ghost of Yotei anuncia lançamento do jogo para outubro

Com um trailer de surpresa lançado nesta quarta-feira (23/04) Ghost of Yotei, um dos mais aguardados exclusivos do PlayStation para 2025 recebeu uma prévia mostrando detalhes do modo história e os visuais do ambientação, que será em uma nova parte do país. O novo jogo da Sucker Punch, promete mais uma aventura no Japão feudal, agora não mais sobre os ombros do Fantasma de Tsushima e sua lenda para proteger a ilha dos ataques mongois, mas sob o olhar vingativo de Atsu que vai caçar os Onry’s.

Confira o trailer:

O blog oficial da empresa confirmou mais detalhes sobre o passado da protagonista: “Uma gangue de foras-da-lei conhecidos como os Seis Yotei tiraram tudo de Atsu. Mataram sua família e a deixaram para morrer, presa a uma árvore ginkgo do lado de fora de sua casa. Mas Atsu sobreviveu. Ela aprendeu a lutar, matar e caçar, e depois de todos esses anos longe ela retornou para casa com uma lista com seis nomes: A Cobra, O Oni, A Raposa, A Aranha, O Dragão e Lord Saito.

Um por um, ela vai caçá-los para vingar sua família, armada com a mesma katana usada para prendê-la naquela árvore em chamas anos atrás. Enquanto a história de Atsu começa com vingança, ela vai descobrir que existe muito mais em sua jornada. Ao mesmo tempo que ela explora Ezo, Atsu vai conhecer aliados improváveis e forjar conexões que vão ajudá-la com um novo senso de propósito.”



Ghost of Yotei chega exclusivamente para o PlayStation 5 no dia 2 de Outubro deste ano.

