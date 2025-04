Cineasta brasiliense Gustavo Galvão faz pré-estreia de longa distópico

Nesta quinta-feira (23/04), o cineasta brasiliense Gustavo Galvão faz uma sessão do filme Inventário de imagens perdidas. O filme conta a história de um futuro próximo em que uma revolução fundamentalista coloca o país em guerra civil. Exibido às 14h na sede do coletivo Jovem de Expressão, na Ceilândia, o filme será seguido de bate-papo com o diretor. Já na próxima terça-feira (29/04), às 19h30, é a vez da pré-estreia gratuita do longa no Cine Brasília, seguida de debate com o diretor, as atrizes e o compositor Munha da 7, autor da trilha sonora do filmes.

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.

Gustavo criou o roteiro em 2021, em reação ao avanço da extrema-direita e para falar dos desafios do cinema brasileiro. O longa foi construído com a história centrada em um cineasta recém-falecido e sua ex-aluna, surpreendida por uma revolução fundamentalista. As filmagens ocorreram no interior do Rio Grande do Sul.

Leia também: Horário e onde assistir: tudo sobre o show de Lady Gaga no Rio

O processo de criação de sons e imagens instigou a reflexão sensorial sobre o universo subjetivo das personagens diante de uma guerra civil em um futuro próximo. A ressignificação de códigos da “era das imagens” e o embate do íntimo com o externo configuram a essência não-conformista do filme, que entrará, no dia 8 de maio, no circuito de cinemas de São Paulo, Brasília e Porto Alegre.

Leia também: Trailer surpresa de Ghost of Yotei anuncia lançamento do jogo para outubro

Inventário de Imagens Perdidas recebeu os prêmios de melhor longa-metragem, melhor atriz (Maria Galant) e melhor montagem (Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos) no Festival de Cinema de Ribeirão Preto e participou de outros eventos internacionais, como o 41º Festival Cinematográfico Internacional do Uruguai (onde estreou, em abril de 2023), a 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o 38º Festival Ibero-Latino Americano di Trieste (Itália) e o 7º Santiago del Estero Film Fest (Argentina).

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel