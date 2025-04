Cauã mostra foto tomando banho após boato de mau odor em ‘Vale Tudo’

Cauã Reymond, de 44 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto tomando banho, dias após vir à tona uma possível crise nos bastidores da novela Vale Tudo. O clique, publicado em seu Instagram, veio à tona justamente após rumores de que Bella Campos, de 27 anos, teria reclamado de seu odor corporal durante as gravações. A imagem rendeu comentários divertidos dos seguidores, como "Ele toma banho, Brasil!" e "Lindo demais para não usar desodorante".

As especulações se intensificaram após o público relembrar uma entrevista de 2012 em que o ator revelava não utilizar desodorante. Segundo relatos da colunista Carla Bittencourt, Bella teria se incomodado com o hálito e o suor de Cauã, principalmente nos dias em que ele chegava diretamente da academia para as gravações. Em sua rotina de bem-estar, revelada em uma antiga participação no programa Vamos Combinar (GNT), Cauã contou que dorme bem, se alimenta de forma saudável e evita o estresse — "o mais difícil", segundo ele.

A tensão entre os dois atores teria extrapolado o campo dos rumores. Cauã e Bella foram vistos discutindo no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria se irritado após descobrir que Cauã vinha fazendo críticas sobre sua atuação para os diretores da trama. De acordo com informações divulgadas por Leo Dias, Bella formalizou uma denúncia contra o ator, alegando comportamentos considerados "debochados, agressivos e machistas".

Fontes ligadas à produção afirmam que o clima nos bastidores tem sido tenso, com o ator assumindo uma postura crítica diante das cenas, interferindo no trabalho da direção e apontando falhas dos colegas. Segundo apuração do Splash, tais atitudes refletem um possível desgaste de Cauã dentro da emissora, agravando sua relação com parte do elenco.