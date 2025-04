Eduardo Paes comenta vontade de trazer U2 para Praia de Copacabana em 2026

Nesta quinta-feira (24/4), o prefeito Eduardo Paes comentou sobre o interesse em trazer a banda irlandesa U2 para o próximo mega show na Praia de Copacabana. A declaração foi feita no evento Rio o ano inteiro, no Roxy Dinner Show, que apresenta o calendário cultural da cidade em 2025. Paes também mencionou a possibilidade de negociar a participação de Beyoncé na iniciativa.

Leia também: Lady Gaga e Bruno Mars desafiam recorde de Mariah Carey

A afirmativa causou confusão nas redes sociais por aparentar uma confirmação. No X, antigo Twitter, o público se dividiu entre fãs — que comemoram a vinda e já planejavam a viagem — e outros internautas que reclamaram e pediram outras artistas do gênero pop, incluindo a própria Beyoncé. O grupo U2 já esteve no Brasil cinco vezes, nas turnês Popmart (1998), Elevation (2000), Vertigo (2006), 360º (2011) e o especial The Joshua Tree, em 2017.

Leia também: Liniker pode ser a atração de abertura do show de Lady Gaga

Todo Mundo no Rio é uma iniciativa promovida pela prefeitura do Rio de Janeiro, para transformar a praia de Copacabana em um palco de grandes atrações musicais. O evento já convidou Madonna em 2024 e reuniu 1,6 milhões de pessoas em Copacabana. Este ano, Lady Gaga é a artista confirmada. Paes já expressou a vontade de trazer U2 para a cidade durante a campanha eleitoral, mas nada ainda não foi confirmado.