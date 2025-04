Cristiana Oliveira expõe bastidores das cenas de nudez em ‘Pantanal’

Cristiana Oliveira, que é lembrada até hoje por ter vivido Juma Marruá, a protagonista da versão original de Pantanal (1990), da extinta Rede Manchete, relembrou as cenas de nudez excessiva protagonizadas pela sua personagem na trama.

Em entrevista ao videocast Novelão, a atriz confessou que, apenas anos depois, passou a entender a forma como as sequências eram encaradas por parte do público.

"Uma coisa que foi dita durante muito tempo depois da novela foi a nudez. Para mim, fazia parte do contexto. Então, ficar nua, não ficar… Juma era livre. Isso começou a ser considerado de forma diferente da que eu encarava, que era dizer: ‘Nossa, gostosa, hein? Eu te via nua, fazia isso e aquilo pensando em você'", confessou Cristiana Oliveira.

"Era outro pensamento, que não passava pela minha cabeça: a coisa do estímulo da libido de quem está assistindo. Para mim, não existia isso. Acho que minha ingenuidade na época me protegeu e me permitiu não ver esse outro lado, que era sexual, do desejo", explicou a atriz. Sincera, Cristiana apontou que havia uma forçada na nudez explícita com as artistas na época.

"Era para atrair audiência"

"Eu senti o peso da nudez e o intuito de causar mais audiência quando fiz uma novela que não deu audiência, que deu traços: ‘Amazônia’ [de 1991, na Manchete]. Eles queria que as atrizes ficassem peladas para poder atrair a audiência. Aí foi uma coisa forçada", pontuou Cristiana Oliveira.

