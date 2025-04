Penn Badgley rebate críticas e defende cenas de sexo em ‘You’

Penn Badgley, ator que interpreta Joe Goldberg, o protagonista da série You, da Netflix, abriu o jogo sobre como as cenas íntimas veiculadas na última temporada, cuja estreia ocorre nesta quinta-feira (24), foram pensadas para a narrativa.

"Significa alguma coisa"

Em entrevista à coluna Splash, do UOL, o ator se posicionou em torno das críticas recebidas pelas sequências de sexo na nova leva de episódios. "Meu desejo é fazer o mínimo possível, e quando fazemos, que importe, que signifique alguma coisa", disse.

"Fomos realmente intencionais sobre todos os lugares onde era necessário. Esta não é uma série sobre um assassino em série. É sobre um homem que representa todos os clichês do amor que, se não investigados, se tornam tóxicos, violentos e possessivos", explicou Penn Badgley. O ator de You acredita que as cenas de sexo ajudaram a moldar a personalidade romântica do personagem nesta temporada.

"Precisávamos que ele incorporasse mais do que nunca seu manto como figura romântica —tentando seduzir, atrair, ter um relacionamento", completou o artista.

