Vovó fitness que fez sexo com cerca de 800 pessoas diz que prefere novinhos

A fisiculturista Andrea Sunshine, de 53 anos, conhecida nas redes sociais como vovó fitness, revelou em uma entrevista ao DailyStar, que tem preferência por novinhos. Ela, que anteriormente contou já ter feito sexo com cerca de 800 pessoas, explicou ainda, que ganhou mais autoconfiança em relação à sua aparência após se divorciar.

A separação do marido, que ocorreu há 18 anos, foi o que a levou a se sentir mais atraente e a se envolver com tantas pessoas. "Depois que me divorciei, tive muitos casos de uma noite entre relacionamentos que não duraram o suficiente. Sobre números é muito difícil contar com exatidão, mas em média digamos que namorei de três a cinco pessoas por semana. Eu namorei garotos e garotas porque sou bissexual, então isso é cerca de 720 em média", destacou.

Sunshine falou ainda, sobre como faz para manter o corpo em forma. Ela disse que dedica mais de três horas diárias à academia para manter sua forma física. Devido à sua rotina intensa de exercícios e ao cuidado extra com seu corpo, a vovó fitness recebe frequentemente propostas de homens mais jovens. "Sou assediada por homens mais novos o tempo todo", afirmou ela, confirmando que a maioria dos seus parceiros são homens mais jovens.

"Já disse que eu gosto de novinhos. Eles sabem como tratar uma mulher. Mas não dou uma chance para todos. Eu preciso saber se eles tem maturidade o suficiente mesmo que só fiquemos para sexo", ressaltou.

