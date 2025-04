Preta Gil canta ao lado do pai, Gilberto Gil, e emociona fãs

Preta Gil fez uma participação especial no show da turnê 'Tempo Rei' - (crédito: Reprodução/Instagram/@gilbertogil)

A cantora Preta Gil fez uma participação especial no show da turnê Tempo Rei, no sábado (26/4). A artista cantou Drão com o pai, Gilberto Gil, e emocionou o público.

A música Drão, cantada por pai e filha, foi composta para a mãe de Preta, Sandra Gadelha. Preta Gil enfrenta um câncer de intestino desde 2023. Ela recebeu alta hospitalar em 15 de abril.

A apresentação de Gilberto Gil e Preta Gil foi vista pelas atrizes Fernanda Paes Leme e Claudia Raia, e pela apresentadora Regina Casé.

Veja o vídeo:

Veja a letra da música Drão:

Drão, o amor da gente é como um grão

Uma semente de ilusão

Tem que morrer pra germinar

Plantar n'algum lugar

Ressuscitar no chão, nossa semeadura

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Nossa caminha dura

Dura caminhada pela estrada escura

Drão, não pense na separação

Não despedace o coração

O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito

Imenso monolito, nossa arquitetura

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Nossa caminha dura

Cama de tatame, pela vida afora

Drão, os meninos são todos sãos

Os pecados são todos meus

Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar

Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Se o amor é como um grão

Morre, nasce, trigo

Vive, morre, pão

Drão