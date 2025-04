Lady Gaga no Rio: confira provável setlist do show

Ela vem! E está cada dia mais perto do show histórico de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio. Após apresentações icônicas no Coachella e no México, o Brasil será o terceiro país a receber um show da era Mayhem, álbum lançado em 7 de março.

Para quem está curioso para saber quais músicas a "Mother Monster" deve cantar no RJ, separamos a possível setlist do show. A lista tem como base os shows da cantora no festival Coachella, em 12 e 19 de abril, e na Cidade do México, nos dias 26 e 27 de abril.

A apresentação conta com cinco atos que misturam canções do novo álbum e hits da carreira. Apenas duas músicas do Mayhem ficam de fora da lista: Don’t Call Tonight e Lovedrug.

No entanto, diversos clássicos da carreira da artista ficaram de fora dos shows, como Just Dance, LoveGame, Telephone, Applause e Rain on Me. Mas vale lembrar que Gaga é uma caixinha de surpresa e nutre uma paixão especial pelo Brasil, então a artista pode surpreender os little monsters no Rio com músicas ainda inéditas na turnê.

Como é o show?

Em uma performance quase teatral, Gaga inicia com o manifesto do Mayhem, chamado de "A arte do caos pessoa". O show então se divide nos atos numerados de um a cinco: De veludo e vício; E ela caiu em um sonho gótico; O belo pesadelo que sabe o nome dela; Acordá-la é perdê-la; e Ária eterna do coração monstro.

Além dos novos lançamentos, ela traz sucessos como Poker Face e Bad Romance, além do dueto com o cantor Bruno Mars, Die with a smile. Assim como Madonna, Gaga deve levar a arte ballroom para mais de um milhão de pessoas nas areias de Copacabana.

Confira a setlist completa

Ato I: De veludo e vício

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Ato II: E ela caiu em um sonho gótico

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Ato III: O belo pesadelo que sabe o nome dela

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Ato IV: Acordá-la é perdê-la

Shadow of a Man

Born This Way

Blade of Grass

Shallow

Vanish Into You

Final: Ária eterna do coração monstro

Bad Romance