Festival de Teatro de Bolso abre inscrições para participantes

Estão abertas as inscrições para o Festival Nacional de Teatro de Bolso (FTNB). As inscrições abriram nesta segunda (28/4) e seguem até o dia 23 de maio, por meio de um formulário que deve ser respondido. Após a inscrição, o grupo tem o total de 10 dias corridos para confirmar que fará a apresentação. A confirmação deve ser enviada para o e-mail fntbdf@gmail.com. O festival ocorre entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro, no Teatro H2O, no Recanto das Emas. Além de mostrar os mais diversos espetáculos, haverá, também, uma premiação em diferentes categorias.

As premiações são Melhor espetáculo, Melhor direção, Melhor atriz, Melhor ator, Melhor cenário, Melhor figurino, Melhor sonoplastia, Melhor iluminação, Melhor maquiagem, Melhor dramaturgia original. O sucesso alcançado pelo festival mostra que as periferias estão organizadas e que possuem riqueza de detalhes em sua produção cultural, chamando atenção de todo o DF e colaborando com a descentralização do acesso aos bens culturais locais e nacionais.

Os representantes dos grupos receberão cachês pelas suas participações no valor de R$ 5 mil para espetáculos vindos de outros estados e R$ 3,2 mil para espetáculos do DF.

O festival é destinado a espetáculos teatrais de médio e pequeno porte, aberto à participação de grupos ou companhias de teatro de o todo território nacional. Dadas as limitações estruturais para realização desta edição do FNTB, a comissão organizadora entende como espetáculo para teatro de bolso aqueles em que o número total de participantes não ultrapasse oito integrantes, incluindo equipe técnica, e que se adequem às especificações de palco.

Serviço

Festival Nacional de Teatro de Bolso

Inscrições entre os dias 28 de abril e 23 de maio. Com o máxímo de oito integrantes. Inscrições gratuitas pelo formulário.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel