Festival Nacional de Teatro de Bolso ocupa o Recanto das Emas

O Festival Nacional de Teatro de Bolso chega à quarta edição com diversas atrações artísticas. Serão oferecidos oito espetáculos e duas oficinas no total. O festival tem início no domingo (18/8), às 18h no Espaço Cultural H20 do Recanto das Emas e se encerra no dia 24 de agosto.

O objetivo do festival é dar acesso a espetáculos contemporâneos de qualidade de diferentes linguagens ao público. O projeto exibe cinco peças nacionais e três do DF compõem a programação, oferecendo também oficinas artísticas de Contato Improvisação com Tiago Leal, e de Assistência de Produção com Suene Karim. O Festival Nacional de Teatro de Bolso promoverá, além das oficinas e espetáculos, rodas de conversas com os grupos após as sessões, com o objetivo de dialogar sobre as diferentes linhas de produção e concepções estéticas presentes nas obras selecionadas.

O Festival Nacional de Teatro de Bolso é destinado a espetáculos teatrais de médio e pequeno porte. Os participantes selecionados concorrem em diferentes categorias, pois se trata de uma mostra competitiva. Além de receberem premiação, troféu e certificado, cada grupo recebe um cachê pela participação. Melhor espetáculo, Melhor direção e Melhor ator/atriz estão entre as categorias apresentadas pela comissão julgadora do evento.





Programação

Domingo (18/8)

18h - Abertura e Sarau Cultural

Apresentação: Kacus Martins

Atrações: Luiz Felipe Vitelli, Leo Thilé, MC Drama e Rai Melodia

Local: Espaço Cultural H2O – Av. Recanto das Emas, Quadra 104, Conjunto 16, Sala 201

Terça-feira (20/8)

15h - Espetáculo: “DE LA MANCHA: O CAVALEIRO TRAPALHÃO” – RS

Local: IFB Recanto das Emas

20h - Espetáculo: “UM TAL GUIMARÃES” – RJ

Classificação: Livre

Local: IFB Recanto das Emas

Quarta-feira (21/8)

15h - Espetáculo: “TUCUMÃ & BURITI: AS BROCADAS DO TARUMÃ-AÇÚ” – AM

Classificação: Livre

Local: IFB Recanto das Emas

20h - Espetáculo: “MEMÓRIAS COM PRAZER E RESISTÊNCIA” - DF

Classificação: 14 anos

Local: IFB Recanto das Emas

Quinta-feira (22/8)

15h - Espetáculo: “CIRCUS, A NOVA TOURNÉE” - SP

Classificação: Livre

Local: IFB Recanto das Emas

20h - Espetáculo “PRISIONEIRO 12.207” - DF

Classificação: 14 anos

Local: IFB Recanto das Emas

Sexta-feira (23/8)

15h - Espetáculo: “UMA DESPEDIDA FIEL” – DF

Classificação: Livre

Local: IFB Recanto das Emas

20h - Espetáculo: “LATENTE” – SP

Classificação: Livre

Local: IFB Recanto das Emas

Sábado (24/8)

Encerramento do festival e premiação





Serviço

Festival Nacional de Teatro de Bolso

Início no dia 18/8, no Espaço Cultural H20 do Recanto das Emas (Av. Recanto das Emas, Quadra 104, Conjunto 16, Sala 201), a partir das 18h. Todos os espetáculos serão apresentados no Auditório do IFB do Recanto das Emas, que fica na Avenida Monjolo, Chácara 22 (atrás da quadra 300). A entrada é gratuita e os ingressos são retirados no próprio local.