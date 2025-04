Concurso Literário em escolas abre portas para futuros escritores

Estão abertas, até o dia 21 de maio, as inscrições para o Concurso Literário Afrolatinas, voltado para os estudantes matriculados em escolas públicas. O tema é Mulheres Negras Movem o Mundo e os alunos podem ser premiados pelos textos. São três categorias diferentes de modalidades textuais, sendo que a modalidade I é para estudantes dos 4º e 5º anos, a modalidade II para estudantes do 6º ao 9º ano e a modalidade III para estudantes do ensino médio Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Leia também: Anitta tenta barrar farmacêutica de remédio de vermes de usar seu nome em novos produtos

O concurso também premiará os três primeiros colocados nas categorias. Na modalidade I, as premiações chegam a R$1,5 mil, na modalidade II, R$2 mil e na modalidade III, R$3 mil. Os indicados à menção honrosa e que não estão indicados a nenhuma das três colocações finais, mas que se destacarem, recebem R$ 500. Além das premiações em dinheiro, todos os participantes ganham um certificado de participação, além de cada um dos primeiros colocados receberem um troféu.



Leia também: Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (27/4)

Jaqueline Fernandes, diretora geral do Festival Latinidades, explica que há 17 anos o grupo realizou um festival que viabilizou a publicação de livros que registram este tipo de evento. Eles traziam escritores para falar sobre seus processos criativos, além de realizarem oficinas literárias, encontros de autores e lançamentos de livros na programação. “A partir desse histórico de formação de público, de aproximação das pessoas com a literatura negra, é que agora avançamos um passo, o de dar oportunidade para novos autores.”

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel