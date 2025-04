Premio Imprensa será realizado no domingo (4/5) com exibição inédita

A 55ª edição do Troféu Imprensa será realizada neste domingo (4/5). A cerimônia foi gravada na última quarta-feira (23/4) e será exibida a partir das 19h. A transmissão será inédita por meio de um parceria entre SBT e Disney+, trazendo novo cenário, estatuetas (redesenhadas como o icônico microfone de Sílvio Santos) e categorias para celebrar a nova fase da premiação.

Patrícia Abravanel e Celso Portiolli assumem o comando do evento, a fim de manter vivo o legado deixado por Silvio Santos. A cerimônia contou com a presença de grandes nomes da cultura pop brasileira, como Mateus Solano, Angélica, Joelma, Blogueirinha, Luciana Gimenez, Fátima Bernardes, Fábio Jr., Chitãozinho e Xororó e Tatá Werneck, que estiveram presentes no evento com participações especiais.

O júri foi composto por grandes nomes da imprensa e crítica de televisão, para garantir a credibilidade e prestígio à escolha dos vencedores. Participam desta edição os jornalistas e comentaristas Felipe Campos, Kelly Miyashiro, Esther Rocha, Hugo Gloss, Chico Barney, Sandro Nascimento, Fabrício Pelegrino, José Armando Vanucci, Flávio Ricco, Ricardo Feltrin, Leo Dias e Sonia Abrão.

As categorias que estão em disputa são: Melhor Jornal, Melhor Talk Show ou Programa de Entrevista, Melhor Reality, Melhor Reality de Culinária, Melhor Novela, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Programa Jornalístico, Melhor Game Show, Melhor Programa de Auditório, Melhor Programa Diário, Melhor Conteúdo Infantil, Melhor Documentário, Melhor Apresentadora, Melhor Apresentador, Melhor Jornalista, Melhor Humorista, Melhor Cantora, Melhor Cantor, Melhor Música e Revelação.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel