Miriam Leitão é eleita para suceder o cineasta Cacá Diegues na ABL

Miriam Leitão foi eleita para a Academia Brasileira de Letras nesta quarta-feira (30/4). A jornalista vai ocupar a Cadeira nº 7 do Quadro dos Membros Efetivos, vaga aberta com a morte do cineasta Carlos Diegues, nome marcante no cinema brasileiro e fundamental para o movimento do Cinema Novo. A votação começou às 16h e foi realizada com urnas eletrônicas no Petit Trianon, na capital fluminense.

Miriam Leitão foi eleita com 20 votos e superou Cristovam Buarque, que também concorria, além de Tom Farias. Nascida em Caratinga (MG), a jornalista de 72 anos é autora de 16 livros, sendo a maior parte sobre a conjuntura e história brasileira, mas também com incursões no universo infantil, na crônica e na ficção. Com uma carreira dedicada à cobertura da vida econômica e política do país, Miriam também se especializou na análise e hoje é uma das mais respeitadas comentaristas da televisão brasileira. Ela já trabalhou no Jornal do Brasil e na Gazeta Mercantil. Atualmente é colunista do jornal O Globo.

No total, havia 16 candidatos à vaga da ABL. O recifense Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque é engenheiro mecânico, economista, professor e político. Ele foi reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal e publicou 33 livros sobre economia, história, sociologia e educação.

Uélinton Farias Alves, conhecido como Tom Farias, é jornalista, pesquisador, roteirista, escritor, romancista, editor e crítico literário. Escreve para a Folha de S. Paulo, na coluna semanal e tem 18 obras publicadas.