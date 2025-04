Cenas Odete Roitman no remake de Vale Tudo viralizam: ‘Humilha todo mundo’

Reprodução/ Globo Debora Bloch como Odete Roitman

Na última terça-feira (29), várias cenas de Odete Roitman (Debora Bloch), em Vale Tudo, viralizaram na web. Após estranhamento inicial, os internautas estão adorando as frases nada fofas da grande vilã da trama, repleta de preconceitos.

O capítulo destacou a perplexidade de Odete ao ver sua filha, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira), embriagada, com um copo e garrafa de bebida, caindo em sua frente. Logo depois, a vilã humilhou sua irmã, Celina (Malu Galli), e soltou frases preconceituosas contra os pobres, o Rio de Janeiro, e até a decoração da mansão.

‘Humilha todo mundo’

"Chique não é ser exclusivo, Celina. Chique é ser único", "Eu odeio ter visita e eu odeio ser visita", foram alguns comentários da vilã que viralizaram na web. "Gosto da Odete Roitman porque ela humilha todo mundo igual", "Assustada, pois estou me identificando muito com Odete Roitman", opinaram os internautas.

Na última segunda-feira (28), Debora Bloch revelou no Mais Você, de Ana Maria Braga, que chegou a conhecer Beatriz Segall, que fez Odete Roitman na versão original da trama. "Eu conheci a Beatriz, e ela me conheceu criança, por causa disso, por causa dos espetáculos que o meu pai fez com ela. E é muito engraçado, porque, anos depois, a minha primeira novela das oito, que foi Sol de Verão (1982), do Manuel Carlos, eu era a neta dela", disse.

"Chique não é ser exclusivo, Celina. Chique é ser único" — Roitman, Odete. #ValeTudo pic.twitter.com/sxek8AmGm8 — cora (@bycoraa) April 30, 2025

Os haters sumiram? Débora Bloch e Paola Oliveira gigantes como Odete e Heleninha Roitman em cena #ValeTudo pic.twitter.com/gabmRJ4AKh — Artur Farias (@eiArturFarias) April 30, 2025

"Chique não é ser exclusivo, chique é ser único" (Roitman, Odete) #ValeTudo pic.twitter.com/qwFfZqaz15

Assustada, pois estou me identificando muito com Odete Roitman #ValeTudo pic.twitter.com/mbdZKm1op3 — Hipócrates de calcinha ???????????? (@agentdocaos) April 30, 2025

gosto da Odete Roitman pq ela humilha todo mundo igual #ValeTudo

pic.twitter.com/FOSkuPgbxS

