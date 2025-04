Fátima Bernardes revela como é amizade com William Bonner após separação

Reprodução/Instagram - Globo Fátima Bernardes e William Bonner

Fátima Bernardes abriu o jogo sobre como é sua relação com o ex-marido, William Bonner, após o fim do seu casamento de anos com o âncora do Jornal Nacional, em 2016.

Em entrevista à revista Quem, a ex-apresentadora do Encontro detalhou como mantém uma relação com ele, com quem viajou para a França, com o objetivo de acompanhar a cerimônia de encerramento de conclusão do curso de mestrado da filha Laura, de 28 anos.

"Toda a família reunida por um momento bacana, a conclusão do mestrado da minha filha Laura. É ótimo (viajar junto com o ex). Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo", disse Fátima Bernardes.

"Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível", analisou ela, que atualmente namora o deputado Túlio Gadêlha (PT-PE). A apresentadora ainda comentou sobre a saída de casa dos filhos e síndrome do ninho vazio – ela também é mãe de Bia e Vinicius.

"Tem esse dia de ninho vazio e tem o dia que você chega cansada em casa e que é muito bom não ter que dividir nada com ninguém, poder ter o seu tempo só para você", disse ela. "Com filho também dá para namorar. Eles tinham 19 anos quando comecei a namorar. A gente consegue administrar tudo", concluiu Fátima.

