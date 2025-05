"O teatro tem o poder de transformar", afirma a atriz Paloma Bernardi

A atriz Paloma Bernardi esteve em Brasília, no fim de semana passado, com a peça O cravo e a rosa, na qual interpreta a personagem Catarina. A montagem é uma adaptação de Walcyr Carrasco para uma das novelas mais amadas e aclamadas da teledramaturgia brasileira, com a direção de Pedro Vasconcelos e direção de produção de Marcelo Faria, que faz o papel de Petrucchio. Em entrevista, a atriz — que acabou de completar 40 anos — fala sobre a experiência na peça, desafios e expectativas. "Minha expectativa é de muita entrega e conexão com o público", afirmou. "Catarina é uma personagem emblemática. Trazer a potência dela para o palco é uma responsabilidade e um grande privilégio."

Paloma destaca que o humor é um elemento importante na peça — inspirada na obra de William Shakespeare A megera domada — e espera que as pessoas se emocionem, se divirtam e se reconheçam na história. Ela também fala sobre a responsabilidade de adaptar um clássico e a importância de manter o respeito pela essência da obra. "É uma responsabilidade imensa. Estamos falando de uma história que mora no imaginário afetivo de muita gente. Ao mesmo tempo em que buscamos inovação e autenticidade, temos que manter o respeito pela essência dessa obra tão querida e aclamada. É um equilíbrio delicado entre o novo e o atemporal", defende. "A Catarina que trago é fruto da minha vivência, das minhas vulnerabilidades e da força que aprendi com ela. É uma mulher à frente de seu tempo e eu me reconheço nessa força, nessa coragem e alegria de ser."

A atriz destacou a importância do teatro no Brasil e os desafios que os artistas enfrentam. "O teatro no Brasil é resistência pura", disse. "Mesmo com os obstáculos, seguimos criando e trabalhando para contribuir nessa mudança de cenário." A atriz concluiu que o teatro tem o poder de transformar e que é uma honra viver e proporcionar isso ao público. "O palco é um lugar de cura, de encontro, de verdade", disse.

Outras mídias

Paloma também falou sobre a carreira diversificada na TV, cinema, teatro e streaming e como cada linguagem contribui para seu crescimento como atriz. "Cada linguagem exige uma entrega diferente e é isso que me motiva como artista", disse.

Com vários papeis marcantes na Globo — onde estreou em Viver a vida (2009) e ainda fez Insensato coração (2011) e Salve Jorge (2012), todas às 21h —, Paloma teve uma passagem importante pela Record, atuando em tramas bíblicas como A terra prometida (2016), Apocalipse (2017) e Reis (2022). "Atuar em novelas bíblicas me trouxe uma conexão muito profunda com a minha própria fé. Foi um trabalho que ultrapassou a atuação: mexeu com o meu lado pessoal, emocional e espiritual", declara.

Além da peça, Paloma também está envolvida em outros projetos, incluindo a quarta temporada de Arcanjo renegado, que marca seu retorno aos Estúdios Globo. Ela espera que a nova temporada traga novos dilemas e surpresas e está ansiosa para interpretar a personagem. "Minha personagem foi escrita especialmente para mim, o que torna tudo ainda mais especial. Me reinventar na Globo, depois de mais de uma década da última novela, foi um presente. Estou muito feliz e agradecida com o meu momento profissional. Muita coisa boa acontecendo."

ENTREVISTA | Paloma Bernardi

Você está interpretando Catarina na peça O cravo e a rosa. Qual é a sua expectativa para a turnê?

Minha expectativa é de muita entrega e conexão com o público. Catarina é uma personagem emblemática, e trazer a potência dela para o palco é uma responsabilidade e um grande privilégio. O humor é um elemento muito presente nesse trabalho e acredito que ele cria uma ponte especial com o público. Espero que as pessoas se emocionem, se divirtam, se reconheçam e que saiam do teatro com a alma leve e o coração tocado. O teatro tem esse poder de transformar e, para mim, é uma honra viver e poder proporcionar isso.

Qual é o maior desafio que você enfrenta ao interpretar Catarina?

O maior desafio foi mergulhar em um espetáculo já em andamento e, em pouco tempo, absorver toda a dinâmica da peça, a troca com o elenco e a energia da personagem. Foram 15 dias de imersão total. Como em tudo o que me proponho a fazer, me preparei com muita escuta, observação e entrega. A Catarina que trago é fruto da minha vivência, das minhas vulnerabilidades e da força que aprendi com ela. É uma mulher à frente de seu tempo e eu me reconheço nessa força, nessa coragem e alegria de ser. Está sendo uma experiência incrível interpretar Catarina.

Qual é a responsabilidade que você sente em relação à adaptação de um clássico?

É uma responsabilidade imensa. Estamos falando de uma história que mora no imaginário afetivo de muita gente. Ao mesmo tempo em que buscamos inovação e autenticidade, temos que manter o respeito pela essência dessa obra tão querida e aclamada. É um equilíbrio delicado entre o novo e o atemporal e é justamente isso que faz o processo ser tão rico e apreciado com tanto prazer.

Como você avalia o cenário do teatro no Brasil atualmente e quais são os principais desafios que você enfrenta como atriz nesse meio?

O teatro no Brasil é resistência pura. Mesmo com os obstáculos, como pouco incentivo e o acesso ainda restrito, seguimos criando, pulsando, nos reinventando e trabalhando para contribuir nessa mudança de cenário. Nesse sentido, o principal desafio é manter-se em movimento, buscando apoio, visibilidade e meios de seguir fazendo arte com dignidade, sempre trazendo o público para perto, para a arte que vem dos palcos. E a paixão fala mais alto. O palco é um lugar de cura, de encontro, de verdade. Por isso, a busca por parceiros, patrocinadores e investidores é essencial para que projetos como O cravo e a rosa aconteçam. Essa turnê, por exemplo, só se tornou viável graças a esse tipo de apoio e parceiros que entendem que investir em cultura é também impulsionar o turismo, movimentar a economia e fortalecer diversos setores. A arte vai muito além do palco, ela transforma a sociedade em vários níveis.

Além da peça, você também está envolvida em outros projetos, incluindo a quarta temporada de Arcanjo renegado. Qual é a sua expectativa para a estreia e o que podemos esperar dessa nova temporada?

A expectativa está lá no alto! Essa temporada traz novos dilemas, surpresas e muitas emoções. Minha personagem foi escrita especialmente para mim, o que torna tudo ainda mais especial. Me reinventar na Globo, depois de mais de uma década da última novela, foi um presente. Estou muito feliz e agradecida com o meu momento profissional. Muita coisa boa acontecendo.

Você tem uma carreira diversificada na TV, cinema, teatro e streaming. Como você acha que a experiência em diferentes mídias contribui para o seu crescimento como atriz?

Cada linguagem exige uma entrega diferente e é isso que me motiva como artista. O teatro me traz presença, o cinema, a sutileza, a TV e o streaming têm um ritmo mais ágil e intenso. Transitar por esses espaços me desafia, me tira da zona de conforto e amplia minha visão de mundo e de personagem. É um processo de evolução constante.

Atuando em diversas tramas bíblicas, o que essa experiência te trouxe?

Atuar em novelas bíblicas me trouxe uma conexão muito profunda com a minha própria fé. Foi um trabalho que ultrapassou a atuação: mexeu com o meu lado pessoal, emocional e espiritual. Além de interpretar personagens e contar histórias, pude ser um canal de esperança, otimismo e transformação para o público. Como uma mulher de fé, participar de projetos que falam sobre a fé e que despertam esse sentimento nas pessoas é algo muito especial. É um trabalho que tem um valor triplo para mim: profissional, pessoal e espiritual.

Como você equilibra a vida pessoal e profissional? Qual é o seu segredo para manter a sanidade em meio a tantos projetos?

A palavra é equilíbrio. Aprendi a respeitar meus limites e a dar espaço para o silêncio, para o cuidado comigo mesma, para a leveza. Minha base é minha família, minha fé, minha conexão com a natureza e com meu corpo. Faço terapia, medito, danço, cuido da minha alimentação. São pequenos rituais que me ajudam a manter os pés no chão.

Você tem algum hobby ou paixão que ajude a relaxar e se inspirar?

Sim, eu sou apaixonada por dança e por viagens. Estar em contato com novas culturas me inspira muito, tanto pessoal quanto profissionalmente. Também amo ir ao teatro como espectadora, prestigiar colegas e me alimentar de novas histórias. E, claro, estar com minha família e amigos, celebrar a vida com uma boa música ou um bom vinho. Tudo isso me reconecta.

O que você acha que é o mais importante para uma atriz ter sucesso em sua carreira?

Acredito que não há uma fórmula única ou um caminho estabelecido para uma atriz alcançar o sucesso. Cada trajetória é única, mas posso dizer que, se você tem talento, dedicação, disciplina e resistência, é possível conquistar grandes objetivos, papéis desafiadores e projetos artísticos incríveis. O estudo, especialmente do teatro, é fundamental, pois nossa base está em nosso corpo, nossa voz, nosso coração, alma e mente. A resiliência também é crucial, pois o mercado é competitivo e exige muita perseverança. Além disso, é importante ter uma rede de contatos sólida, contar com um bom representante e estar sempre em busca de novas oportunidades, mantendo os pés no chão e, ao mesmo tempo, mirando alto.