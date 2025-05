Marcos Mion fica pelado para recriar abertura de Brega e Chique no Caldeirão

O Caldeirão se transformou em uma verdadeira festa, com Mion apresentando quadros especiais que destacaram momentos icônicos da TV Globo - (crédito: Reprodução)

Marcos Mion levou os telespectadores a uma viagem nostálgica no último sábado (26), durante o Caldeirão especial em comemoração aos 60 anos da TV Globo. Para celebrar o aniversário da emissora, Mion recriou cenas clássicas que marcaram a história da televisão brasileira, incluindo um momento ousado em que ele ficou completamente nu para relembrar a abertura da novela Brega e Chique, exibida em 1987. A homenagem foi uma das várias que o programa preparou para relembrar os grandes marcos da emissora.

O Caldeirão se transformou em uma verdadeira festa, com Mion apresentando quadros especiais que destacaram momentos icônicos da TV Globo. A cada episódio, o programa trouxe à tona cenas memoráveis de novelas, programas e personagens que fizeram história ao longo das décadas. Além das recriações de Mion, o programa contou com a participação de grandes nomes do jornalismo da Globo.

Fátima Bernardes, Caco Barcellos, Sandra Annenberg e Ernesto Paglia se uniram ao apresentador para relembrar suas trajetórias e dividir com o público suas experiências e curiosidades sobre os bastidores da emissora. O quarteto de jornalistas compartilhou histórias emocionantes e divertidas, dando uma visão mais pessoal sobre como a TV Globo impactou suas carreiras e a vida de tantos brasileiros.

Esse programa especial no Caldeirão não foi apenas uma oportunidade para celebrar a história da emissora, mas também para resgatar memórias que marcaram gerações. O episódio trouxe à tona o espírito de nostalgia e admiração que a TV Globo conquistou ao longo de seis décadas de programação e produções que ainda reverberam na memória coletiva do público.

