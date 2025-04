A razão da ausência de Flora, de A Favorita, no Encontro de Vilãs da Globo

Reprodução/Globo Flora, vivida por Patrícia Pillar em A Favorita

O quadro Encontro das Vilãs, exibido durante o especial Show 60 Anos da Globo, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde a noite da última segunda-feira (28). Reunindo grandes nomes da teledramaturgia, o momento foi um prato cheio para os fãs das personagens mais temidas (e amadas) da televisão. No entanto, uma ausência em especial chamou a atenção do público: Flora, vivida por Patrícia Pillar em A Favorita (2008), ficou de fora do especial.

Leia também: Arlindo Cruz é internado após diagnóstico de pneumonia

Em entrevista à coluna de Carla Bittencourt, do portal LeoDias, o autor Ricardo Linhares, que assinou o quadro ao lado de Juan Jullian, explicou que a escolha do elenco foi limitada por dois fatores principais: o tom leve e bem-humorado do roteiro e o tempo de duração do programa. "Eu e o Juan Jullian elaboramos uma lista grande de vilãs icônicas. São muitas!", disse Linhares. "Cada torcida tem sua preferida. Mas eu e Juan optamos pelas personagens que se encaixavam melhor no estilo de leveza e das brincadeiras do nosso texto", explicou o autor. Ele também comentou que alguns trechos chegaram a ser cortados na edição final para não ultrapassar o tempo previsto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além de Flora, nomes como Laura (Celebridade), Teresa Cristina (Fina Estampa), Bia Falcão (Belíssima) e Lívia Marini (Salve Jorge) também foram lembrados nas redes. Até mesmo Odete Roitman, eternizada por Beatriz Segall, teve sua ausência notada pelos fãs. Segundo o autor, uma homenagem às vilãs cujas intérpretes já faleceram estava prevista, mas infelizmente também ficou de fora do corte final.

Apesar das ausências sentidas, o quadro encantou o público ao trazer de volta Carminha (Adriana Esteves), Raquel (Glória Pires), Nazaré (Renata Sorrah), Perpétua (Joana Fomm), Branca (Susana Vieira), Cristina (Flávia Alessandra), Maristela (Lilia Cabral) e Vanessa (Leticia Colin). O resultado foi um encontro icônico que celebrou seis décadas de vilania com charme, humor e uma dose generosa de nostalgia. Confira:

O encontro das vilãs completo. 8 minutos de uma nostalgia perfeita. #Show60anos #TVGlobo60anos pic.twitter.com/3BGgDAN3WQ — Picoli Montenegro (@suedeMingotte) April 29, 2025

O post Autor revela por que Flora, de A Favorita, não apareceu no Encontro das Vilãs da Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos