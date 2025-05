Votação popular para o Prêmio WebTeatro está aberta até 7 de maio

2ª edição do prêmio WEB do Teatro do DF - (crédito: Arquivo)

Estão abertas as votações para o 3º Prêmio Web do Teatro do DF. Promovida pelo Grupo Tripé, em parceria com o Instituto de Artes da Universidade de Brasília (UnB), a iniciativa reconhece apresentações, montagens e ações das artes cênicas que estrearam entre janeiro de 2022 e dezembro de 2024. Os 117 projetos inscritos concorrem a 11 categorias e a votação fica aberta até 7 de maio.

Idealizado em 2018, o prêmio foi criado com o intuito de reconhecer e valorizar os artistas locais de maneira democrática e popular, com a intenção de trazer novos entendimentos quanto ao panorama cênico da cidade. A edição do Prêmio Web de Teatro do DF teve 120 participantes distribuidos em mais de 50 premiações. Os espetáculos levam mais de 100 mil espectadores para os teatros e espaços dedicados às artes cênicas e circularam por mais de 50 cidades ao redor do planeta.

A votação popular abrange 11 categorias, é aberta ao público e deve ser feita por meio de um formulário até o dia 7 de maio, quando os resultados serão divulgados. A cerimônia de premiação será restrita a participantes e será realizada no Espaço Cultural Renato Russo, a partir das 19h.

Além do reconhecimento dos trabalhos, a premiação mapeia a produção teatral e reúne dados do panorama artístico no DF. Todos os participantes desta edição vão compor publicação coordenada pela professora Fabiana Marroni, do Departamento de Artes Cênicas da UnB, que lidera grupo de pesquisa em parceria com o Grupo Tripé.

A publicação reúne textos que abordam as condições de trabalho, financiamento público, formação profissional, dramaturgias e política cultural. "É, sobretudo, uma publicação para registrar e valorizar o patrimônio imaterial das Artes das Cenas", explica Fabiana Marroni.

Serviço

Votação para o 3º prêmio Web do Teatro do DF

Inscrições abertas até o dia 7 de maio. Premiação será realizada no mesmo dia, no Espaço Cultural Renato Russo, a partir das 19h, exclusiva para convidados.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel