Maroon 5 lança música antes de lançamento de álbum

Lead vocalist of Maroon 5 Adam Levine performs during the halftime of Super Bowl LIII between the New England Patriotsthe Los Angeles Rams at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia, on February 3, 2019. / AFP / TIMOTHY A. CLARY -

Depois de um ano, a banda Maroon 5 volta a lançar uma música. Priceless conta com a colaboração da rapper Lisa, cantora da banda BlackPink, e chegou às plataformas musicais nesta sexta-feira (2/5). A faixa já conta com mais de 2.9 milhões de visualizações no Youtube. A música conta a história de dois assassinos de aluguel que se apaixonam um pelo outro, porém um tem a missão de matar o outro, o que faz alusão ao filme Sr. e Sra. Smith, lançado em 2005.

Leia também: ‘Virgin’: tudo sobre o novo álbum da Lorde

Priceless é uma antecipação do próximo álbum de estúdio do Maroon 5, sobre o qual a banda ainda não divulga detalhes. Além da nova música, a banda se prepara para anunciar uma próxima turnê mundial. As datas das apresentações não foram divulgadas, mas já se sabe que a turnê conta com mais de 40 apresentações, sendo a primeira no Dolby Live, em Las Vegas.

Leia também: Marcos Mion fica pelado para recriar abertura de Brega e Chique no Caldeirão

Em entrevista no material de divulgação, Adam Levine disse que esta é apenas uma canção com uma base e um violão. “Algo que não fazíamos há muito tempo”, diz. A ideia da música surgiu enquanto a banda gravava o álbum. “Acho que é a forma mais pura de fazer uma canção e estamos muito felizes por ter a Lisa nela”, garante. Adam também comenta sobre a produção da música: “A introdução é literalmente eu tocando em uma mensagem de áudio no meu celular com uma guitarra desplugada. Eu fiquei emocionado ao gravar, porque foi uma espécie de reconexão com nossas raízes”.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel