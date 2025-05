Clair Obscur: Expedition 33 é brilhante, bonito e faz a indústria refletir

Criado por um estúdio francês, Clair Obscur: Expedition 33 é o jogo de estreia da Sandfall Interactive que prometeu em seus trailers gráficos absurdos, com uma história densa e complexa, tudo isso encaixotado em um jogo de RPG de turno. Trazendo uma história de fantasia com temática sombria, com visuais inspirados na Bella Epoquê, onde a alta cultura francesa foi um poderoso expoente na Europa. O jogo começa te colocando em mundo pós-apocalíptico, sem ensinar muito sobre a história pregressa da trama e nos primeiros minutos de jogatina ele já surpreende com uma poderosa despedida.

O mundo de Expedition 33 traz um lugar onde a idade virou uma sentença de morte, existe uma ilha misteriosa no centro do mar, onde a Artífice pinta um número na árvore, todas as pessoas que tem acima daquela idade, simplesmente morrem. Todos os anos uma expedição sai em direção à ilha, em busca de impedir a Artífice de alguma forma. Chegou o momento da Expedição 33 partir, nesse grupo de pessoas prestes a encarar o destino, temos o protagonista Gustave, interpretado por Charlie Cox — O Demolidor da Marvel — no idioma original, ele que está enfrentando um luto recente e está muito perto da idade que a artífice marcou na árvore, assim toma a decisão de se agarrar na esperança de que juntos, a expedição pode deter o relógio que faz a contagem regressiva para suas mortes.

Com ele vão: Maelle, uma menina criada por Gustave e sua irmã, que continua longe do número que a condenará, mas sentiu que precisava auxiliar o seu tutor e vai o acompanhar na viagem para ilha, Lune, uma mulher pesquisadora que tem curiosidade sobre a verdadeira origem da Artífice e que adora música, e por fim, Sciel, uma mulher que saiu de uma origem humilde na fazenda para se tornar uma professora e aceitando a crueldade no mundo em que se encontra, resolveu tentar combater a sentença de morte. Porém, essa viagem até a casa do leão, trará muitas surpresas no caminho e revelações que podem mudar a trajetória dos personagens.

Um RPG de turno ocidental

Em Clair Obscur: Expedition 33, o combate ao invés de ser do mesmo modo que RPGs mais atualizados, com a luta sendo em tempo real, preferiu optar por uma jogabilidade volta aos clássicos do passado com a batalha em turnos. O que poderia ser visto como uma forma difícil de se difundir no ocidente, já que na indústria é bem estabelecido que os mestres dos RPG são tradicionalmente os japoneses, com várias franquias tendo sido expoentes do gênero, como Final Fantasy, Persona, Chrono Trigger e diversos outros títulos. O curioso é que essa inspiração nesses títulos é nítida, e não só aproveitada como ampliada e melhorada.

No jogo cada personagem tem um “estilo” de jogabilidade, as famosas classes em outros títulos. Gustave, por exemplo, seria o equivalente ao cavaleiro, utilizando os golpes de espada, alguns golpes mágicos, utilizando poderes elementais para dar dano nos inimigos, como fogo, raio, terra, gelo e escuridão. Contudo, o maior diferencial de cada personagem tem uma mecânica única, no caso de Gustave é seu braço prostético, que conforme você acerta golpes nos inimigos ele carrega e pode desferir um golpe elétrico que vai dar um poderoso dano quanto mais carregado estiver. Outro exemplo, são as várias posturas que Maelle pode adotar, ofensiva, defensiva ou virtuosa, com golpes tendo custo reduzido ou dando mais dano conforme a postura da personagem no momento.

Cada personagem conta com uma barra de vida e uma de magia, essa segunda sendo recarregada a cada vez que o turno se completa, servindo para usar as habilidades de cada personagem, que tem custo variado. Durante o turno das criaturas, o jogo ainda permite que você desvie, pule e defenda os golpes inimigos, tendo inclusive um contra-ataque poderoso caso você consiga acertar o tempo de todos os ataques.

Além disso, o jogo também permite o disparo livre, que me lembrou muito Persona 5, só que em Expedition 33, essa habilidade tem uma utilidade muito mais prestativa ao jogo. Com ela você mira livremente durante a luta e pode acertar o inimigo, os disparos gastam os pontos acumulados com a “magia” do jogo, sua principal função é acertar pontos fracos do inimigo, dando um dano crítico ao inimigo e o expondo as outras habilidades. Mais a frente na campanha aparecem os monstros capazes de criar escudo, e para quebrar essa defesa os personagens devem acertá-los várias vezes, o caso é que várias habilidades, mesmo o golpe comum só deu um único acerto, é aí que o disparo entra, como uma ferramenta de quebrar essa defesa com múltiplos tiros e sucessivos acertos ao invés de gastar em uma única habilidade.

Exploração e Modificações

Fora dos combates, o jogador pode caminhar pelo mundo explorando os ambientes surrealistas que a Artífice criou. Com oceanos secos, florestas densas e rochedos sombrios, os membros vão conhecer os Gestral, criaturinhas que moram naquele mundo e lembram pinceis no cerne do design de personagem, e lutar contra os Nevrons, monstros que habitam aquele mundo pintado e fazem de tudo para fazer a expedição 33 falhar.

Em alguns lugares das fases, existem as bandeiras, deixadas por outras expedições anteriores, nesse ponto é possível melhorar suas habilidades, assim como as características de cada personagem, como força, agilidade e vitalidade. Como a vida não se regenera assim que um combate chega ao fim, o certo é descansar em algum desses pontos ou usar uma poção Chroma, que inicialmente é uma dose única, ela revitaliza os personagens para continuarem a lutar. Durante esses trechos de exploração não é só recomendável que se verifique cada canto dessas áreas, como essencial, pois cada buraco que o jogo possui, existe a possibilidade de ter um item escondido, que podem variar entre novas armas, roupas ou pictos.

Pictos são modificadores que adicionam um bônus, sendo de vida, dano, defesa ou qualquer outra habilidade parecida. Cada personagem pode usar até três desses modificadores, mas o jogo fornece alguns pontos para cada boneco, possibilitando que eles possam usar as habilidades equipadas em outros personagens, gastando esses pontos.

Caso você falhe em um combate, volta na área um pouco antes a de ter entrado em combate, assim como, se a batalha tiver sido contra um chefe, retorna na bandeira mais próxima.

Um tapa na cara da indústria

Sendo um jogo produzido por um estúdio pequeno, é impressionante a proporção que o jogo alcançou, sendo elogiado assim como qualquer outro triplo AAA — Jogos de alto custo de desenvolvimento — da indústria. Em apenas 3 dias o jogo vendeu 1 milhão de cópias, e o curioso é que o jogo está disponível no serviço de assinatura de jogos da Microsoft, o Xbox Game Pass, desde o dia um de seu lançamento e mesmo assim vendeu essa grande quantidade.

Depois de um mês conturbado com vários anúncios das gigantes dos games de que esse ano contará com uma poderosa elevação de preços no mercado — O que vai acabar tornando o videogame cada vez menos acessível — Clair Obscur: Expedition 33 mostra que a esperança existe, e ela reside como sempre na parte independente da indústria, revelando com unhas e dentes uma obra original, abraçada pela comunidade que tem tudo que um jogo pode, quer e deve transmitir: mensagem, gráfico, qualidade e diversão. Mesmo que você não seja fã de jogos de RPG de turno, pode se encantar com outras coisas na obra, principalmente sua trama, o histórico é que o jogo tem convertido vários para adentrar a fundo no gênero. Muitos críticos já estão prenunciando uma indicação a Melhor Jogo do Ano vindo para a Sandfall, o que será totalmente justificada e merecida. Expedition 33 é muito mais videogame que vários outros jogos deste ano.

Clair Obscur: Expedition 33 já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

*Esta análise foi feita com uma cópia enviada para PlayStation 5 pela Sandfall Interactive

