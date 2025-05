Da infância à maturidade: ex-ator mirim, Cauê Campos celebra papeis adultos

Conhecido do grande público desde sua estreia em Avenida Brasil, Cauê Campos, hoje com 23 anos, alcança uma nova etapa em sua trajetória artística. O ator, que marcou época em Lado a lado — novela premiada com o Emmy Internacional —, celebra a transição bem-sucedida para papéis adultos em Garota do momento, trama na qual interpreta o vilão Basílio.

"Ali foi uma escola", diz Cauê, ao recordar sua atuação em Lado a lado, novela que protagonizou ao lado de Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Marjorie Estiano e Patrícia Pillar. "Pude aprender na prática o que poderia levar anos se não tivesse aquela oportunidade." A trama, que abordava temas como racismo, desigualdade e identidade, segue sendo referenciada até hoje. "Recebo mensagens de estudantes dizendo que usam a novela em teses de faculdade. Isso dá orgulho demais."

Agora, com o vilão Basílio em Garota do momento, Cauê assume seu primeiro personagem efetivamente adulto. "Essa transição eu tive a sorte de conseguir mantendo-me frente às câmeras. Isso é essencial. E estar num projeto tão bom ajuda muito. Temos um bom elenco, eu estou bem acompanhado em um momento importante", comenta ele, que contracena com nomes como Lília Cabral e Letícia Colin, com quem vive relações intensas.

Vilania com carisma

Cauê revela que buscou em casa a primeira inspiração para o personagem: "Brinco que Basílio é um retrato do meu avô paterno, o Carlito Campos, o 'Ventania'. Não cheguei a conhecê-lo, mas as histórias dele seguem vivas no meu bairro." Além disso, uma ferramenta essencial na preparação do ator é a música. "Faço uma playlist para cada personagem. O áudio muda a forma como eu entro em cena."

O desafio principal foi equilibrar o lado sombrio do vilão com sua capacidade de seduzir o público. "Me propus a criar um vilão com carisma, que fizesse o público questionar sua integridade. E tem acontecido. Muita gente vem brincar comigo sobre essa relação de amor e ódio com o Basílio. Isso é maravilhoso."

Cinema e novos horizontes

O ator vê em Garota do momento uma virada profissional. "Era importante que as pessoas me vissem nesse lugar de um homem mais velho. Mesmo ainda jovem, eu precisava ser compreendido como alguém que de fato cresceu." E os próximos passos? "Quero papéis cada vez mais complexos. Explorar o máximo de possibilidades que surgirem", avisa ele, que pode ser visto também na segunda temporada da série Os outros, exibida atualmente pela Globo.

Para Cauê, a repercussão da novela é motivo de alegria. "Temos ótimas pessoas realizando papéis com muitas camadas. Isso muda o curso das coisas. Dá autonomia pra caminhar por uma história tão linda como a que temos. Fico feliz por ter meu pedaço especial nessa jornada."

Além da TV, Cauê está no elenco de Todo mundo (ainda) tem problemas sexuais, baseado nos textos de Domingos de Oliveira. "Eu e a Julia Maggessi estamos na terceira das quatro histórias do filme. Abordamos tabus sexuais em diferentes idades. Tenho certeza de que a galera vai se divertir."