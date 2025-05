Cena picante de Odete Roitman em banheira esquenta "Vale Tudo"

Personagem de Vale Tudo interpretada por Debora Bloch, Odete Roitman protagonizou uma cena picante na novela das nove. Chamada de loba por usuários do X (antigo Twitter), a vilã levou um garçom que trabalhava no jantar de Solange (Alice Wegmann) para uma festa um pouco mais íntima em uma banheira de hotel.

Marlo, o garçom bonitão interpretado por Ricardo Vianna (o noivo da cantora Lexa), comenta que achou que a ligação da senhora era devido à demanda de serviço da festa. "Não deixa de ser. E pode me chamar de 'você', benzinho", rebate Odete, no que Marlon a questiona se ela costuma convidar estranhos para acompanhá-la em uma banheira.

"Marlon, não vamos pegar nenhum caminho que possa nos levar a cometer uma deselegância. Eu aceito mais champanhe, por favor", devolve a empresária. A resposta do garçom é levantar da banheira nu, quando Odete aprecia a vista do corpo estrutural.

"Uma loba nunca perde tempo. Queria ser Odete Roitman", comentou um internauta no X. "Odete Roitman ativa sexualmente me faz muito bem tá?", pontuou outro. "Essa mulher é um acontecimento. Odete Roitman se vc quisesse pisar em mim eu não reclamaria”, brincou um terceiro. Uma pessoa publicou que Odete “não tem amor à pátria, não tem escrúpulos, não tem um filho que preste, mas ela tem muito tesão!".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes de Odete, a atriz Luana Piovani era chamada de loba nas redes sociais devido ao carisma e ao espírito de liberdade. Em entrevista ao Podcast Delas em 2024, Luana explicou que o apelido deriva do livro Mulheres que correm com os lobos. “Mulheres com mais de 40 (anos) são consideradas lobas. É um jeito que o capitalismo inventou da gente ter um codinome fofinho para todas essas loucuras depois dos 40”, disse.

Uma das entrevistadoras descreveu ter imaginado que o codinome referenciava uma força feminina, o que Luana alertou ser uma defesa contra o etarismo do qual as mulheres mais velhas se apropriaram. “Eu sei o que eu quero, eu sou bonita, agressiva e potente”, exibiu-se.

eu vivi pra ver a odete roitman uma das personagens mais classicistas, racistas e moralmente corruptas de toda a história da televisão brasileira ser EXALTADA pelo twitter pic.twitter.com/CVfyGXFFq3 April 30, 2025

A Odete mais tarde pensando no garçom #ValeTudo pic.twitter.com/QYWs5OJVmK — andre aciolli roitman (@andrxezim) May 6, 2025