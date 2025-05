As protagonistas: pop feminino domina o Funn Festival; veja destaques

Neste sábado (10/5), o Funn Festival recebe grandes artistas do pop brasileiro: Marina Sena, Luisa Sonza e Carol Biazin. O show começa às 16h, no Parque da Cidade. Luisa é um dos grandes destaques da noite. Ela atua nos palcos desde 2005, quando tinha apenas sete anos de idade e fazia parte do grupo sulista Sol Maior, voltado para apresentações em missas, aniversários e casamentos. Aos 17 anos, se despediu da banda.

Em 2014, Sonza ficou famosa com vídeos no Youtube de versões acústicas, letras autorais 'resposta' e traduções de sucessos da época, e conquistou o título de "Rainha dos Covers". O primeiro single da cantora, Good vibes, chegou às plataformas digitais em 2017 e, com mais quatro faixas — incluindo uma parceria com Luan Santana — lançou o EP autointitulado Luisa Sonza.

Sem deixar de lado a sonoridade melódica instrumental, passou a explorar outros ritmos nos seus futuros trabalhos, como o funk, o rap, o pop internacional e outros tradicionais brasileiros. Boa Menina é lançado em 2018 e foi um dos maiores sucessos da cantora. A partir de então, Luisa se torna uma das grandes revelações da música brasileira.

Os anos seguintes marcaram a ascensão de Luisa Sonza, com o lançamento do primeiro álbum de estúdio Pandora e participações especiais com artistas consolidados no mundo da música, como Combatchy, de Anitta e Lexa, com a participação especial de MC Rebecca. Em 2021, em volta a polêmicas sobre a vida pessoal, a cantora se afastou do público e adiou o lançamento do segundo álbum.

Com 14 faixas, separadas em duas partes por um interlude e uma estética diferente de todos os antigos projetos, DOCE 22 emplaca as plataformas digitais em 18 de julho de 2021. O disco era, até então, o mais pessoal da carreira, em que Sonza explora os acontecimentos do último ano e as suas diferentes vertentes, com sucessos chicletes e letras carregadas de significado. Em sete meses, o álbum alcançou 1 bilhão de audições, recebeu certificado diamante pela PMB e recebeu a primeira indicação ao Grammy Latino, por Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro.

O mais recente trabalho da cantora é Escândalo íntimo. Narrando uma história de amor, desde o início até o pós término, a artista explora todos os aspectos de um relacionamento com 24 faixas e parcerias com Maiara e Maraisa, Baco Exu do Blues, Marina Sena, Kayblack, Duda Beat, Demi Lovato e Tokischa. Nas canções, Luisa entra em contato com a carreira internacional, incluindo composições em inglês e espanhol, além de misturar os três idiomas.

Na data de lançamento, alcançou 15 milhões de reproduções e se tornou a maior estreia de um álbum por artista brasileiro do Spotify. A cantora recebeu duas indicações ao Grammy Latino, nas categorias de Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro e Melhor Canção Brasileira, com Chico. Na mesma época, foi homenageada pelo seu impacto global no Billboard Women In Music.

Atualmente, Luisa Sonza ocupa os charts com Motinha 2.0, em parceria com Dennis DJ, e Bunda, com a cantora argentina Emilia, além de uma turnê mundial — com datas em diferentes estados dos Estados Unidos. A apresentação chega no palco do Funn Festival hoje e inclui outros grandes sucessos: "Para esse show, a gente reuniu tudo que rolou na tour que começamos no Rock in Rio do ano passado. É uma seleção de músicas que representa toda essa jornada de Escândalo Íntimo. Geralmente, sento com o Flavio e a gente dá uma atenção especial em escolher as faixas que a galera mais curtiu e acrescentar as novas. Ou seja, podem esperar a Dança da Motinha 2.0, sim!"

A relação da artista com a capital é cheia de carinho: "Brasília tem uma vibe surreal. Eu sempre fico muito feliz quando subo no palco e vejo a galera lá, cheia de energia e cantando junto. É uma troca incrível! Já estive algumas vezes e todas são sempre surpreendentes. Além disso, tenho uma conexão especial com a cidade porque tem várias pessoas incríveis na minha equipe que são de Brasília: o Flavio Verne, meu diretor criativo, o Victor Miranda, que cuida do meu estilo, boa parte do meu ballet… enfim, tenho muito carinho mesmo pela cidade. E adoro o dog da Igrejinha!"

Em entrevista ao Correio, Sonza ressalta o maior estímulo para continuar fazendo música e os aprendizados durante todos os anos no holofote: "Aprendi a ser mais resiliente e a acreditar mais no meu trabalho, na minha força. Também, com certeza, passei a me conhecer melhor, saber quem é a Luísa e confiar mais na minha intuição. Os desafios são degraus para a gente se fortalecer como artista e como pessoa. E o que me inspira é a conexão com os fãs, a emoção que a música traz. Mesmo com os desafios, saber que a minha música faz diferença na vida de alguém é o que me empurra para continuar."

Cena das mulheres

Além de Luisa Sonza, Carol Biazin e Marina Sena também se apresentam na noite de hoje. Carol foi participante da sexta temporada do The Voice Brasil, em 2017. Lançou três álbuns, o mais recente No escuro, e mostra os principais sucessos no palco. Já fez parcerias com as outras artistas que a acompanham no palco e, ao se apresentar ao lado delas, diz: " É essencial dividir o palco com outras artistas que também estão contribuindo para a cena pop brasileira. A gente se fortalece muito quando compartilha espaços. Celebramos nossas individualidades e, ao mesmo tempo, mostramos como estamos criando uma nova narrativa coletiva para a música brasileira. É bonito ver o quanto podemos somar juntas nessa construção".

Funn Festival

Sábado (10/5), no Estacionamento do Parque da Cidade, a partir das 16h. Ingressos disponíveis no site da Ingresse, por R$ 125 + taxas do site.