Marcelo Serrado relembra namoro com Gabriela Duarte nos bastidores da Globo

Marcelo Serrado abriu o coração e relembrou o romance que engatou com Gabriela Duarte, iniciado após Por Amor (1997), em que se aproximaram nos bastidores da novela em que a atriz interpretou a protagonista.

Durante participação no videocast Novelão, do jornal O Globo, o ator confessou que acabou desenvolvendo um interesse amoroso pela filha de Regina Duarte também fora da ficção, e que aconteceu após o término da trama escrita por Manoel Carlos.

"Foi depois, não foi na novela. Na novela a gente era superamigo. Que fique claro, não teve nada. Agora, depois que terminou, a gente ficou amigo, a gente se encontrou", contou Marcelo Serrado. "Aí eu me apaixonei pela Gabriela. Isso é verdade, não escondo, falo isso para ela. Depois ela me deu um pé na bunda, mas tudo bem", disse ele, entre risos.

"Eu sofri"

O ator, por sua vez, também confessou ter sofrido com o fim do relacionamento com Gabriela Duarte. "Mas eu sofri. Na novela e depois", contou. A atriz, que também participou da entrevista, brincou: "O bom é que a gente continua se amando, dando risada", comentou ela.

