Mateus, da dupla com Jorge, passa por nova cirurgia

Mateus Liduario, integrante da dupla sertaneja Jorge & Mateus, passou por uma nova cirurgia no joelho na última quarta-feira (7/5) e se recupera do procedimento. De acordo com a assessoria do cantor, o procedimento ocorreu 13 dias após uma intervenção de emergência pelo mesmo problema.

Segundo o comunicado, Mateus precisou realizar uma nova cirurgia de desbridamento como forma de combater uma infecção decorrente de artrite séptica.

"Informamos que, na tarde desta quarta-feira (7/5), o cantor Mateus foi submetido a uma nova cirurgia de desbridamento no joelho, como medida para conter a infecção resultante de um quadro de artrite séptica", diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

O artista já vem lidando com complicações no joelho há algum tempo. Em fevereiro, ele já havia sido operado na mesma região. Por conta do tratamento e do processo de recuperação, Mateus segue afastado dos palcos. A turnê comemorativa dos 20 anos de carreira da dupla continua sendo realizada, mas com apresentações conduzidas apenas por Jorge.