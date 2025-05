Ilze Scamparini sobre climão ao vivo com Bonner: "Pânico"

Bonner, ao se despedirem dos telespectadores, tentou dar um abraço em Ilze, que fugiu do contato e quase se ausentou do quadro da câmera que transmitia a reportagem - (crédito: Globo)

A jornalista Ilze Scamparini, da TV Globo, se pronunciou, nesta sexta-feira (9/5), sobre o climão com o apresentador William Bonner, durante entrada ao vivo no Jornal Nacional, de quarta (7/5). O assunto tomou as redes sociais nos últimos dias.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ilze agradeceu os elogios feitos por Bonner e por ele "ter compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida em que eu estou com essa lesão no joelho".

A correspondente internacional ainda explicou que, quando foi tocada pelo colega, ela não podia girar com medo de torcer novamente o joelho. "Entrei um pouquinho em pânico", relatou a repórter.

O que aconteceu?

Na quarta, durante o encerramento da transmissão ao vivo direto do Vaticano, a repórter se esquivou das tentativas de contato físico de Bonner. A situação inusitada chamou a atenção do público.

Em uma delas, Bonner, ao se despedir dos telespectadores, tentou dar um abraço em Ilze, que fugiu do contato e quase se ausentou do quadro da câmera que transmitia a reportagem. A repórter já mantinha uma distância de Bonner, que se esticou para o abraço.

No X (antigo Twitter), os internautas criticaram a ação de Bonner com Ilze. "O William Bonner forçando uma simpatia e a Ilze Scamparini totalmente desconfortável e se afastando dele e querendo voltar para o telhado dela foi a melhor coisa do dia. Espero que como bom profissional e gente boa que o Bonner é, que compreenda que amamos o Scamparini way", comentou um usuário.