Após três anos Barão Vermelho, volta ao DF com nova turnê

A banda Barão Vermelho se prepara para nova turnê em 2025. A turnê Do Tamanho da Vida leva o nome da nova música feita entre a banda e o Cazuza. O show chega em Brasília no dia 25 de maio, onde a banda se apresentará no Funn Festival.

Para a turnê, a banda será formada por Rodrigo Suricato (voz), Maurício Barros (teclados e vocais), Fernando Magalhães (guitarra, violão e vocais) e Guto Goffi (bateria) com participações de Márcio Alencar no baixo e Cesinha na percussão. Os show também contará com sucessos como Bete Balanço, Exagerado e Maior Abandonado, além da música que dá nome a tour, Do Tamanho da Vida.

Em entrevista divulgada, o baterista da banda, Guto Goffi, disse gostar dessa turnê por mil motivos. “Parece que tudo que já fizemos tem relevância. O repertório é o melhor. A banda está voando alto, performances incríveis e muita vontade de agradar aos fãs. São 43 anos de estrada, tudo Do Tamanho da Vida.”

A turnê anterior do Barão foi em 2022 com o tour Barão 40, celebrando os 40 anos do grupo. Este ano, os shows convidam os fãs a celebrarem mais uma ano da banda e a cantarem juntos as músicas mais conhecidas, do início ao fim dos concertos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel