Natura musical abre inscrições para o edital de 2025/2026

A Natura Musical anunciou a abertura das inscrições para o edital de 2025/2026, abertas até as 17h de 26 de maio, elas podem ser realizadas por meio do site. A plataforma cultural da empresa de cosméticos surgiu em 2005 com o propósito de valorizar a música como um veículo de bem estar, conexão e transformação pessoal e coletiva.

Na categoria Novos álbuns e turnês, o foco é a produção e lançamento de álbuns, clipes, vinil e tours de artistas em ascensão e novos artistas. Já a categoria Programação ao vivo tem como proposta fomentar iniciativas de programação de casas de show que impactem o desenvolvimento da cena cultural.

Apenas em 2024, a Natura Musical fomentou mais de 40 projetos artísticos, entre novos álbuns, EPs, álbuns visuais e festivais. Nesta edição, que passa a ser bienal, a empresa disponibilizará R$ 7 milhões que serão distribuídos no Edital Nacional (R$ 4 milhões), sendo que 20% dos projetos contemplados serão da região Amazônica, além dos editais regionais no Pará, na Bahia e em Minas Gerais.

Em 2017, como uma forma de ampliar seu impacto, a plataforma expandiu a sua atuação, inaugurando a Casa Natura Musical. Em oito anos de atuação, já passaram pelo palco mais de 400 artistas, que representam toda a diversidade da música brasileira, em mais de 140 shows no ano.