Vídeo: MC Ryan SP é detido após fazer manobras com Lamborghini

O cantor MC Ryan SP foi detido na noite desta sexta-feira (9/5) após realizar um “cavalo de pau” no gramado do estádio Barão da Serra Negra, casa do XV de Piracicaba. O ocorrido se deu por conta de o responsável do estádio acusar o cantor de destruir o gramado com as manobras feitas com a Lamborghini Huracan e chamar a polícia para resolver a situação.

Em um vídeo já na delegacia, Ryan manda um aviso aos seguidores: "O contratante chamou a polícia para mim e agora eu vou prestar depoimento. Só para esclarecimentos e para vocês não ver qualquer outro tipo de vídeo e os outros não falarem fofoca", disse o cantor. MC Ryan foi liberado na tarde deste sábado (10/5) depois de prestar depoimento e pagar uma fiança de 1 milhão de reais.

Veja vídeo da manobra: