Bet Awards divulga indicados com quatro brasileiros na lista

O Bet Awards, premiação que celebra a cultura negra, será realizado no dia 9 de Junho, às 21h, no Peacock Theatre em Los Angeles, Califórnia. O evento tem quatro cantores brasileiros indicados: Any Gabrielly e MC Luanna disputam a categoria melhor artista internacional e Ajuliacosta e Amabbi concorrem como melhor artista revelação internacional.

A premiação terá transmissão na MTV, BET Pluto TV e MTV Pluto TV e é destinada a musicistas, atores e esportistas negros. As indicações foram selecionadas pela Academia de Votação do BET, composta por um grupo de profissionais do entretenimento e influenciadores nas áreas de música, mídia, marketing digital, jornalismo esportivo, relações públicas e artes criativas.

Kendrick Lamar é o artista com maior número de indicações, indicado em 10 categorias diferentes. Doechii, Drake, Future e GloRilla contam com seis e SZA e The Weeknd, com quatro.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel