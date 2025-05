Kingston revela nova placa Renegade Fury G5 em evento especial em São Paulo

A Kingston Technology realizou um evento inédito para discutir perspectivas do mercado e promover a experimentação dos vários produtos da marca. Na ocasião, foi apresentada — de forma inédita — a nova placa da marca. Um poderoso SSD que lançado globalmente nesta segunda-feira (12/5), da linha de memórias RAM Fury, o Kingston Renegade Fury G5.

Iuri Santos, Gerente de Tecnologia da empresa conversou com o Correio sobre as possibilidades que a nova memória RAM. Confira entrevista abaixo.

Para os entusiastas de Inteligência Artificial, quais as funcionalidades que a Renegade pode oferecer?



“A inteligência artificial, a gente sabe, né? Quem estuda um pouquinho, né? Acha que é uma bruxaria, uma coisa louca que resolve tudo. Na verdade, é uma ferramenta de análise de dados muito complexa que usa um mecanismo diferente de computação para chegar naqueles resultados. Então você precisa de um banco de dados grande. {...} Você vai precisar de um processador bom, você vai precisar de uma placa de vídeo, você vai precisar de memória, você precisa daquele conjunto todo alinhado para você tirar o melhor benefício. Você consegue aumentar a capacidade ali de armazenamento do seu computador, fazer o seu upgrade, ter a memória compatível com o seu sistema para rodar mais rápido, às vezes você tem um computador que não tem o Dual Channel Kingston, tem uma memória compatível com a memória que você tem para dobrar a largura de banda de memória, melhorar o processamento e assim a Kingston consegue oferecer o upgrade para você rodar aquele seu software do jeito que você quer”.

Com o anúncio do DDR5, como esse novo upgrade vai afetar os gamers já acostumados com o DDR4?

“A gente viu muita gente nas primeiras gerações falar: "Ah, um DDR4 de alta performance é equivalente ao DDR5”. A tecnologia estava começando, a gente percebia o benefício em largura de banda, mas essa latência ainda deixava um pouco a desejar. Isso já mudou completamente. Hoje, se a gente olha o nosso line-up de memórias DDR5, a gente já tem memórias de baixíssima latência em altíssima frequência, compatível com todas as plataformas, seja Intel, seja MD e as futuras gerações estão trazendo soluções com controlador de clock {...} A gente vai ter formatos novos, a gente já está acostumado com a memóriazinha de notebook, a memóriazinha de desktop, vai ter a CAN 2. Então a gente vai ver coisas novas chegando em DDR5, justamente para otimizar a performance, facilitando esse desenvolvimento para os processadores, gerenciar a inteligência artificial, gerenciar essas novas aplicações que estão sendo desenvolvidas no momento”.

O influenciador Damiani, embaixador da marca, também falou com o Correio sobre a importância de ter produtos de qualidade nos computadores de hoje e a diferença de velocidade das máquinas atuais:

“Cara, a importância de ter uma memória RAM de qualidade, isso me remete nos primeiros PCs que a gente tinha onde a tecnologia não estava no ponto que a gente tá. E eu acho que o pessoal que tem contato com a tecnologia hoje em dia ia estranhar muito você tentar executar uma tarefa, tipo, abrir um software e essa tarefa demorar alguns bons segundos, tipo 10 segundos, para você abrir um software de edição ou até hoje mesmo com a impressão 3D, um software de fatiamento, né, de peças ou de modelar. E a importância da gente ter essa evolução tecnológica cada vez mais acessível, em formatos menores também. Hoje em dia você com um notebook ou até mesmo com um tablet você consegue ter uma velocidade no trabalho do armazenamento de qualidade e da memória RAM também de qualidade, que é essa memória de tempo, que faz ali a ajuda no trâmite de informação. Então, é surreal e assim”.

































A empresa também anunciou seu novo posicionamento global que reflete os valores originais dos fundadores da Kingston, inspirado no lema: Built on Commitment, uma mensagem que representa o compromisso deles com a qualidade, inovação e atendimento às mais diversas demandas de mercado.

Os convidados ainda puderam conferir de perto os principais produtos e soluções das linhas da Kingston, demonstrados por meio de seis estações temáticas que ilustravam a versatilidade do portfólio e vasta gama de soluções de armazenamento oferecidas pela empresa. A placa Renegade Fury G5 já está disponível na loja parceira da Kingston Technology, a KaBuM!, você pode conferir mais informações acessando o link.

O jornalista viajou para o evento a convite da Kingston Technology