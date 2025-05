23ª Semana Nacional de Museus promove atividades de 12 a 18 de maio

A 23ª Semana Nacional de Museus, encontro que reúne gestores e profissionais da área de museologia de todo o Brasil, começa nesta segunda-feira (12/5). A iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram/MinC) reunirá mais de mil instituições espalhadas por todo o país e contará com 3.150 atividades, com o objetivo de memorar a riqueza do patrimônio histórico e cultural brasileiro.

Leia também: Bet Awards divulga indicados com quatro brasileiras na lista

Todas as regiões do Brasil estão participando do evento. O Centro-Oeste oferece programação em 63 instituições. No Sudeste, 440 participam, no Nordeste, 254, no Sul, 198, e no Norte, 57. A temporada cultural é realizada anualmente em celebração ao Dia Internacional dos Museus, em 18 de maio, data do término do evento, e traz como tema O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação.

As atividades propostas pelas organizações são feitas de forma presencial e on-line. Exposições, visitas guiadas, palestras, seminários, mesas-redondas, oficinas, saraus, rodas de conversa, performances e apresentações musicais e teatrais são disponibilizadas nos eventos. A programação completa está disponível na plataforma visite.museus.gov.br.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel